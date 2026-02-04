Lebensumstände ändern sich: Besitzer gibt junge Hündin im Tierheim ab
Bergheim - Vor einer Weile nahm das Tierheim Bergheim bei Köln mit Hündin Mila eine noch recht junge Vierbeinerin auf, die seither auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Die hübsche Fellnase steckt voller Energie und sucht aktive Menschen.
Aufmerksam schaute die schöne Vierbeinerin in die Kamera, als ihre Pfleger ein paar Schnappschüsse von Mila knipsten, um sie auf der Tierheim-Website vorzustellen und erzählten dabei auch die Geschichte der 2021 geborenen Fellnase.
Demnach hatte die osteuropäische Schäferhündin vor ihrem Einzug ins Tierheim bei ihrem Besitzer gelebt, der sich jedoch wegen veränderter Lebensumstände nicht mehr ausreichend um seine Vierbeinerin kümmern konnte.
Konkrete Gründe ließen die Tierretter dabei unbenannt, nur so viel war auf der Tierheim-Website nachzulesen: "Abgabegrund: Zeitmangel". So ist die junge Fellnase nun erneut auf der Suche nach ihrem "Perfect Match".
Mila steckt nach Angaben ihrer Pfleger voller Power, weshalb man Kraft benötigt, um sie in jeder Situation halten zu können. Ihre künftigen Besitzer sollten daher eine gewisse Standfestigkeit besitzen.
Hündin Mila strotzt nur so vor Energie und sucht aktive Menschen
In ihrem alten Leben hat die Hündin wohl nicht allzu viel kennengelernt, denn an der Leine pöbelt sie nach Angaben ihrer Pfleger manchmal, weshalb ihr künftig ein paar Nachhilfestunden guttun würden. "Grundsätzlich ist sie aber eine nette Hündin", erklärten die Tierretter.
Nach Angaben ihres ehemaligen Besitzers kann Mila stundenweise alleine bleiben, fährt problemlos im Auto mit und braucht erfahrene Menschen, die sich viel und gerne an der frischen Luft bewegen.
"In der Familie sollten keine kleinen Kinder sein, denn Mila ist einfach zu stürmisch und zu stark", informierten die Mitarbeiter potenzielle Interessenten vorab und drückten ihrem Schützling die Daumen, dass sie nun bald ein neues Zuhause findet.
Wer die schöne Hündin kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Mila gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Tierheim Bergheim/Website