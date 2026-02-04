Lebensumstände ändern sich: Besitzer gibt junge Hündin im Tierheim ab

Bergheim - Vor einer Weile nahm das Tierheim Bergheim bei Köln mit Hündin Mila eine noch recht junge Vierbeinerin auf, die seither auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Die hübsche Fellnase steckt voller Energie und sucht aktive Menschen.

Das Tierheim Bergheim bei Köln ist derzeit auf der Suche nach einem passenden Zuhause für Hündin Mila. © Tierheim Bergheim/Website

Aufmerksam schaute die schöne Vierbeinerin in die Kamera, als ihre Pfleger ein paar Schnappschüsse von Mila knipsten, um sie auf der Tierheim-Website vorzustellen und erzählten dabei auch die Geschichte der 2021 geborenen Fellnase.

Demnach hatte die osteuropäische Schäferhündin vor ihrem Einzug ins Tierheim bei ihrem Besitzer gelebt, der sich jedoch wegen veränderter Lebensumstände nicht mehr ausreichend um seine Vierbeinerin kümmern konnte.

Konkrete Gründe ließen die Tierretter dabei unbenannt, nur so viel war auf der Tierheim-Website nachzulesen: "Abgabegrund: Zeitmangel". So ist die junge Fellnase nun erneut auf der Suche nach ihrem "Perfect Match".

Mila steckt nach Angaben ihrer Pfleger voller Power, weshalb man Kraft benötigt, um sie in jeder Situation halten zu können. Ihre künftigen Besitzer sollten daher eine gewisse Standfestigkeit besitzen.