Familie will ihren geretteten Hund aus dem Tierheim abholen: Doch dann bricht allen das Herz

Fishers (Indiana) - Es sah alles so gut aus: Als Major ins Tierheim der "Humane Society for Hamilton County (Indiana)" in Fishers kam, trug er glücklicherweise einen Mikrochip. Die Pfleger stellten schnell den Kontakt zu seiner Familie her, die ihn offenbar schmerzlich vermisste. Sogleich vereinbarten beide Seiten einen Abholtermin für den Hund. Doch was dann geschah, brach allen das Herz.