Einzigartiges Fell! Junger Cocker Spaniel sorgt für großes Erstaunen

Großbritannien - Was für ein besonderer Hund ! Klar, viele Vierpfoter wissen mit wuscheligem, kuscheligem Fell zu begeistern. Doch wie der kleine Ralphie sehen nur die allerwenigsten aus! Der junge Cocker Spaniel ging kürzlich auf Instagram viral, weil er die User mit seinem einzigartigen Fell in seinen Bann zog.

Ralphie sorgt nicht nur bei seinem Frauchen für Begeisterung. © Montage: Instagram/ralphie_showcocker

Mitte Januar posteten die Besitzer des Hundes eine Fotoreihe von Ralphie auf dem extra für ihn angelegten Insta-Account. Auf insgesamt fünf Bildern ist er unter anderem beim Kuscheln mit Herrchen und Frauchen zu sehen.

Das Besondere: das zweifarbige Fell des Cocker Spaniels! Denn er hat nicht etwa nur schwarzes oder goldenes Fell, sondern abwechselnd beides. Ein wahrlich seltener Anblick.

"Wir feiern ein Jahr mit unserem geliebten Welpen. Du hast uns so viel Freude bereitet, süßer Ralphie", stand neben den Bildern geschrieben. Der Post sammelte in knapp über einer Woche rund 300.000 Likes!

Ryan Fordham, Herrchen des kleinen Ralphie, betonte gegenüber Newsweek: "Selbst seine Nachkommen werden nicht seine Farben haben, was ihn absolut einzigartig macht. Seine Geschwister waren entweder einfarbig golden oder schwarz."