Einzigartiges Fell! Junger Cocker Spaniel sorgt für großes Erstaunen
Großbritannien - Was für ein besonderer Hund! Klar, viele Vierpfoter wissen mit wuscheligem, kuscheligem Fell zu begeistern. Doch wie der kleine Ralphie sehen nur die allerwenigsten aus! Der junge Cocker Spaniel ging kürzlich auf Instagram viral, weil er die User mit seinem einzigartigen Fell in seinen Bann zog.
Mitte Januar posteten die Besitzer des Hundes eine Fotoreihe von Ralphie auf dem extra für ihn angelegten Insta-Account. Auf insgesamt fünf Bildern ist er unter anderem beim Kuscheln mit Herrchen und Frauchen zu sehen.
Das Besondere: das zweifarbige Fell des Cocker Spaniels! Denn er hat nicht etwa nur schwarzes oder goldenes Fell, sondern abwechselnd beides. Ein wahrlich seltener Anblick.
"Wir feiern ein Jahr mit unserem geliebten Welpen. Du hast uns so viel Freude bereitet, süßer Ralphie", stand neben den Bildern geschrieben. Der Post sammelte in knapp über einer Woche rund 300.000 Likes!
Ryan Fordham, Herrchen des kleinen Ralphie, betonte gegenüber Newsweek: "Selbst seine Nachkommen werden nicht seine Farben haben, was ihn absolut einzigartig macht. Seine Geschwister waren entweder einfarbig golden oder schwarz."
Auf Instagram posten Ralphies Besitzer regelmäßig Fotos des besonderen Hundes
Schwarz-goldener Cocker Spaniel ist ein Mosaik
Der Brite führte aus: "Sollte er einen Wurf haben, werden die Jungen entweder einfarbig gold oder einfarbig schwarz sein." Doch was hat es mit dem besonderen Look des Hündchens auf sich?
Ralphie ist ein sogenanntes somatisches Mosaik! So nennt man in der Genetik Individuen, in deren Körper wegen einer Mutation oder einem Chromosomenfehler Körperzellen mit unterschiedlichen Genotypen vorkommen - das Erbgut sich quasi in verschiedenen Zelllinien unterscheidet -, wobei aber alle Zellen von derselben befruchteten Eizelle abstammen.
Aufatmen: Gesundheitsprobleme hat der Hund deswegen keinesfalls, sondern nur sein besonderes Äußeres. "Seine Farbzeichnung ist so schön und einzigartig, er ist mit Sicherheit ein Unikat", fasste es ein User passend in den Kommentaren zusammen.
