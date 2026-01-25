Labrador-Dackel-Mischling aus Tierhölle befreit: Wendet sich für A.J. jetzt alles zum Guten?

Mainz - Neuanfang nach Tierhölle! Der junge Labrador-Dackel-Mischling A.J. wurde aus einem schrecklichen Fall von Animal Hoarding gerettet. Nun wartet er im Mainzer Tierheim sitzend darauf, ein liebevolles neues Zuhause zu finden.

Mischlingsrüde A.J. ist schätzungsweise 2024 geboren und damit zwischen einem und zwei Jahren alt. © Tierheim Mainz

Unter Animal Hoarding versteht man, wie der Name schon sagt, das übermäßige Horten von Tieren, bei dem eine artgerechte Haltung nicht mehr gegeben ist.

Rund 150 Hunde lebten in A.J.'s vorigem "Zuhause" unter teils katastrophalen Bedingungen.

Für den etwa 2024 geborenen Rüden bedeutete das: kaum Reize, kaum Umweltkontakte, kaum Vertrauen in Menschen.

Entsprechend vorsichtig zeigte sich A.J. nach seiner Rettung. Nähe, Berührungen und alltägliche Situationen waren ihm zunächst fremd.

Doch die Entwicklung des kleinen Mischlings stimmt zuversichtlich. Seine Betreuungspersonen berichten von deutlichen Fortschritten: Hinter der anfangs distanzierten und zurückhaltenden Art verbirgt sich ein sensibler, sanfter Hund, der langsam beginnt, menschliche Zuwendung zuzulassen.