Labrador-Dackel-Mischling aus Tierhölle befreit: Wendet sich für A.J. jetzt alles zum Guten?
Mainz - Neuanfang nach Tierhölle! Der junge Labrador-Dackel-Mischling A.J. wurde aus einem schrecklichen Fall von Animal Hoarding gerettet. Nun wartet er im Mainzer Tierheim sitzend darauf, ein liebevolles neues Zuhause zu finden.
Unter Animal Hoarding versteht man, wie der Name schon sagt, das übermäßige Horten von Tieren, bei dem eine artgerechte Haltung nicht mehr gegeben ist.
Rund 150 Hunde lebten in A.J.'s vorigem "Zuhause" unter teils katastrophalen Bedingungen.
Für den etwa 2024 geborenen Rüden bedeutete das: kaum Reize, kaum Umweltkontakte, kaum Vertrauen in Menschen.
Entsprechend vorsichtig zeigte sich A.J. nach seiner Rettung. Nähe, Berührungen und alltägliche Situationen waren ihm zunächst fremd.
Doch die Entwicklung des kleinen Mischlings stimmt zuversichtlich. Seine Betreuungspersonen berichten von deutlichen Fortschritten: Hinter der anfangs distanzierten und zurückhaltenden Art verbirgt sich ein sensibler, sanfter Hund, der langsam beginnt, menschliche Zuwendung zuzulassen.
Mischlingsrüde A.J. hat noch so seine Baustellen, aber auch viel Potenzial
Schritt für Schritt lernt A.J., dass Nähe nicht bedrohlich ist. Er zeigt dabei durchaus Charakter und teilt mit, wenn ihm etwas missfällt.
Dieses Verhalten werten seine Pfleger jedoch nicht als Aggression, sondern als Ausdruck seiner Unsicherheit und seines Bedürfnisses nach klaren Grenzen.
Für den jungen Rüden wird nun eine Bleibe gesucht mit Menschen, die Erfahrung im Umgang mit unsicheren oder traumatisierten Hunden haben.
Wichtig ist vor allem ein ruhiges, ländliches Umfeld ohne ständigen Trubel. Kinder sollten nicht im Haushalt leben, da A.J. schnell überfordert wäre.
Bereits vorhandene Hunde sollten möglichst souverän auftreten, sodass sich A.J. an ihnen orientieren kann.
Alltägliche Dinge wie das Alleinbleiben und die Stubenreinheit muss der Vierbeiner noch lernen. Umso wichtiger sind Menschen, die ihm mit Geduld, Klarheit und Ruhe begegnen und ihm die Welt Schritt für Schritt erklären.
A.J. sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause
Wer sich auf A.J. einlässt, übernimmt Verantwortung für einen Hund mit schwieriger Vergangenheit, erhält aber zugleich die Chance auf eine besondere Bindung.
Falls Ihr dem süßen Rüden die Chance auf ein stabiles Zuhause geben möchtet, freut sich das Mainzer Tierheim darauf, Euch kennenzulernen. Möglich ist dies per E-Mail an das Mainzer Tierheim.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz