03.05.2025 09:00 Fataler Fehler kommt Amstaff-Mix teuer zu stehen: Kriegt Henry eine neue Chance?

Amstaff-Mix Henry war für seine Vorbesitzer eine schlichtweg zu große Herausforderung. Das Tierheim in Frankfurt am Main will nun neue Halter für ihn finden.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Henry, der hübsche American-Staffordshire-Mix (geboren am 4. Dezember 2023), sucht über den "Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841" Menschen, die seine Energie verstehen und ihm ein artgerechtes Leben schenken. Junghund Henry kam aufgrund von Überforderung in die Obhut des Frankfurter Tierheims © Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V. Der junge Rüde mit den markanten weißen Akzenten landete im Tierheim Frankfurt, weil seine Vorbesitzer die Herausforderungen eines aktiven Junghundes unterschätzten – ein Schicksal, das er mit vielen Hunden seiner Rasse teilt. Henry ist ein widersprüchliches Talent: Der verspielte Vierbeiner liebt es, mit vertrauten Menschen zu kuscheln und zu toben, doch gleichzeitig macht ihn die Welt unsicher. Laute Geräusche oder hektische Bewegungen lassen ihn erschrecken, weshalb ein Zuhause ohne Kinder ideal wäre. "Er braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen – dann zeigt er, wie loyal und liebevoll er ist", betont das Tierheim. Der junge Rüde kennt zwar "Sitz", "Platz" und "Bleib", doch an der Leine zieht er wie ein kleiner Traktor. Er muss erst lernen, wie man entspannt spaziert, und braucht mentale Herausforderungen, um nicht unterfordert zu werden. Hunde Labrador-Mischling feilt an Exit-Strategie: Ob Benny endlich den Absprung schafft? Seine neuen Halter sollten daher erfahren sein, am besten mit Kenntnissen über kräftige Rassen, und ihm klare Strukturen bieten. Zudem sei er kein Hund für Spaziergänge um den Block und wolle gefordert werden, so das Tierheim. Henry sehnt sich nach Sicherheit und Nähe: Im Zwinger weint er, wenn er allein ist, und sucht verzweifelt menschlichen Anschluss. Ein Haus mit Garten, regelmäßige Trainingseinheiten und viel gemeinsame Zeit wären sein Traum. American-Staffordshire-Mix Henry bedeutet jede Menge Arbeit - hat aber auch viel Liebe zu geben Im Frankfurter Tierheim soll möglichst ein kinderloser Halter für Henry gefunden werden. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V. Ob er mit Artgenossen oder Katzen klarkommt, muss noch getestet werden. Laut Vorbesitzer ist Autofahren kein Problem, doch ob er alleine bleibt, ist unklar – hier ist behutsames Heranführen nötig. Etwaige Interessenten werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per direkter E-Mail an die Vermittlung des Tierschutzvereins Frankfurt am Main.

