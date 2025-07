Feuerwehr muss bewusstlosen Welpen mit ungewöhnlicher Methode wiederbeleben

Washington (USA) - Das ist mal ein Einsatz, den man nicht alle Tage hat! Feuerwehrleute aus dem US -Bundesstaat Washington mussten einen Welpen mithilfe von Nasenspray wieder aufpäppeln, als sie ihn bewusstlos vorfanden.

Alles in Kürze

Noch leicht benommen blickt der Welpe seinen Rettern entgegen. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Lacey Fire District Three

Eingewickelt in eine kuschelige Decke lugt der Vierbeiner aus halb geöffneten Augen seine Retter verträumt an. Noch ganz benommen von dem, was der Kleine kurz zuvor noch durchmachen musste.

Die herzerwärmenden Aufnahmen posteten Einsatzkräfte des Lacey Fire District Three aus Washington nach der Rettungsaktion auf ihrem Facebook-Kanal. Doch der Einsatz, der dem Post vorausging, war alles andere als gewöhnlich.

Feuerwehrleute fanden die Fellnase am Dienstag bewusstlos in einem Auto, in dem sich Fentanyl befunden haben soll.

Geistesgegenwärtig handelten die Retter und verabreichten dem Welpen eine kleine Dosis Naloxon - ein Nasenspray, das die Auswirkungen einer Opioid-Überdosis bei Menschen rückgängig machen soll.