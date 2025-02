Filly ist ein Angsthäschen: Wer hilft ihrem scheuen Herz, wieder zu vertrauen?

Damit sich Filly in ihrem künftigen Zuhause auch wohlfühlt, sind ein paar Dinge zu beachten: Hektik und Trubel verträgt die Hunde-Dame in ihrem Alltag nicht gut, Kinder und andere Tiere sollten daher nicht mit im Haushalt leben.

Wer ihr scheues Herz einmal erobert hat, findet in Filly eine treue Begleiterin, die ihren Menschen gerne auch ihre liebevolle Seite zeigt. Der Fellnase eine Chance zu geben und auf ihre Bedürfnisse einzugehen, lohnt sich also.

Was dem Vierbeiner guttut, sind eine ruhige Führung und Geduld. Diese helfen Filly dabei, an Sicherheit zu gewinnen - und siehe da: Dann ist die Hündin auch einmal ausgelassen, tobt herum und liebt es, zu spielen.

Die hübsche Hündin ist sehr sensibel und braucht entsprechend Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Das zeigt sich zum Beispiel in neuen Umgebungen oder ungewohnten Situationen, in denen Filly verunsichert reagiert.

Hat sie Vertrauen gefasst, liebt es Filly zu spielen. © Tierheim Berlin

Freuen würde sich der Collie-Mix über ein Haus mit Garten, in dem es sich in einer geschützten Umgebung entspannen lässt.

Aber auch eine Wohnung wäre für Filly in Ordnung, am besten möglichst abgeschirmt und in einer ruhigen Gegend. Laute Geräusche wie etwa an Silvester sind für das Sensibelchen der Horror!

Vorteilhaft wäre es, wenn Fillys künftiger Halter neben Liebe, Geduld und Zeit auch schon etwas Hundeerfahrung mitbringen würde. Sind diese Komponenten gegeben, lernt das Weibchen sicher bald, auch in ihrem neuen Heim aufzublühen!

Du findest, dass Filly eine Chance verdient hat, und möchtest sie kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 030 76 888-173 bei ihren Tierpflegern. Plane am besten mehrere Besuche für ein entspanntes Kennenlernen ein.