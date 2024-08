Airedale Terrier aus schlechter Haltung gerettet: Gibt es ein Happy End für "Ella"?

Airedale Terrier "Ella" möchte endlich im Mittelpunkt stehen. © Tierheim München

Ella wurde ungefähr im Jahr 2020 geboren, erklärt der Tierschutzverein.

Sie hat eine Schulterhöhe von 61 Zentimetern und wiegt aktuell 23 Kilogramm. Über ihre Vorgeschichte ist leider nur wenig bekannt.

Im Tierheim hat man die Hündin aber bereits etwas besser kennengelernt: Anfangs bleibt Ella etwas zurückhaltend, fasst dann aber rasch Vertrauen.

Bisher musste die Terrierdame mit vielen Hunden in unschönen Verhältnissen leben. "Sie hat die Artgenossen meist toleriert, aber es gab auch Beißvorfälle, weil sie eigentlich nicht so viel Kontakt möchte", berichten ihre Pfleger. Ella wird daher in Einzelhaltung vermittelt, wo sie endlich im Mittelpunkt stehen darf.

Künftige Halter, müssen sie konsequent führen können und bringen bestenfalls Erfahrung im Umgang mit Hunden mit.

Hast Du Interesse an Elle? Dann melde Dich gerne unter der Telefonnummer 089/92100020 im Hundehaus 2 des Tierheims.