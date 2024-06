Flucht hält Polizei in Atem: Diensthund jagt Mann bis zur Erschöpfung

Die Einsatzkräfte hatten den Flüchtigen in einem Haus aufgespürt. Zu fassen bekamen sie ihn aber nicht sofort. Luftaufnahmen zeigen, wie der 29-Jährige die Polizisten bemerkte, daraufhin aus dem Fenster im ersten Stock kletterte und sich an einer Dachrinne nach unten hangelte.

Alles begann mit einer Verfolgungsjagd am Morgen des 16. März. Der 29 Jahre alte Mann aus Coventry in Mittelengland war damals mit seinem Auto bei erlaubtem Tempo 30 mit 50 Sachen unterwegs.

In einem Video, das die Polizei von Warwickshire kürzlich bei Facebook veröffentlichte, wird der gesamte Fall in etwas mehr als zweieinhalb Minuten zusammengefasst.

Aus die Maus. Auf einer Wiese fand die Flucht vor der Polizei schließlich ein Ende. © Screenshot/Facebook/Warwickshire Police

Was danach passierte, ist ein Duell Zwei- gegen Vierbeiner. Denn als der Gesuchte sich in aller Seelenruhe erneut davonschleichen wollte, schlug die Stunde eines Polizeihundes.

Gemeinsam mit seinem Herrchen entdeckte er den Flüchtigen auf einem Bürgersteig, wurde von der Leine gelassen, nahm die Verfolgung auf und hatte am Ende die bessere Ausdauer. Kreuz und quer jagte der Schäferhund den Mann durch ein Wohngebiet, ehe er ihn auf einer Wiese zu Fall bringen konnte.

Sichtlich geschafft streckte der 29-Jährige dort nur noch seine Hände in die Luft und deutete an, jetzt endlich bereit für seine Festnahme zu sein. Wegen Fahrens ohne Zulassung und Führerschein sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde der Engländer zu einem Jahr auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt.

Die Polizei nahm den Fall als ein warnendes Beispiel für alle, die auf die schiefe Bahn geraten sind und sich ihrer Strafe entziehen wollen.