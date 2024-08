14.08.2024 14:53 Food-Trend: Hier gibt es in Köln Eis für Hunde!

In Köln gibt es gleich mehrere Orte, an denen auch Euer Hund in den Genuss von kühlem Eis kommen kann.

Von Patrick Richter

Köln - Nicht nur wir Menschen kühlen uns im Sommer gerne mal ab, auch Hunde brauchen bei hohen Temperaturen hin und wieder eine Hitzepause. Das geht aber nicht nur durch Baden im See, sondern auch durch lecker Eis. Und das gibt es in Köln an mehreren Orten jetzt nicht nur für Zwei-, sondern auch für Vierbeiner. Beim Eiscafé "Keiserlich" in Junkersdorf gibt es die Eisportion für den Hund sogar am Automaten. Diesem Vierbeiner scheint es offenbar zu schmecken. © Screenshot: Instagram/keiserlich Das Stadtmagazin "sokoeln." listet gleich vier Orte auf, an denen es neben Schokolade und Stracciatella für uns auch spezielle Sorten Eis nur für Hunde gibt. Denn: Im Gegensatz zu uns Menschen ist Speiseeis für Hunde nicht geeignet. Das liegt vor allem am Zucker, den unsere tierischen Begleiter nicht vertragen. Aber auch Laktose kann bei Hunden schnell Magengrummeln verursachen. Deswegen sind die Hunde-Eissorten oft auf zuckerfreiem Joghurt aufgebaut. Und so ist das dann auch für die Fellnasen ein willkommener Snack in der Sommerhitze. Hunde Junger Shar-Pei zum Verlieben, viel Humor und gute Nerven vorausgesetzt Doch wo gibt es nun das Hunde-Eis? Die Manufaktur "Ais" am Chlodwigplatz in der Südstadt zum Beispiel bietet eine Hunde-Eissorte mit Kalbsfüße-Geschmack an. Aber auch Gurken-Sorbet und Karottenkuchen hat der Laden für Euren Hund im Sortiment. Noch spezieller ist das Hunde-Eis im Eiscafé "Cortina" auf dem Hohenstaufenring. Dort gibt es die Geschmacksrichtungen Räucherlachs, Emmentaler und Leberwurst. Man bekommt das Eis außerdem am firmeneigenen Eisautomaten vor dem Laden. Von Leberwurst bis Emmentaler: Eiscafés bei Hunde-Eissorten kreativ Räucherlachs, Emmentaler oder Leberwurst: Im Eiscafé "Cortina" gibt es für Hunde eine schmackhafte Eisauswahl. © Screenshot: Instagram/cortina.cafe Das geht auch bei der Eisfiliale "Keiserlich" in Junkersdorf. Dort wird es dann auch noch biologisch fair, denn das Unternehmen verspricht, dass sogar die Hunde-Eissorten aus kontrollierter Landwirtschaft stammen. Die Zutaten, zum Beispiel in der Geschmacksrichtung Brombeere, sollen aus der Region sein. Ob die Hunde das wohl herausschmecken? Und wer bei hohen Temperaturen gar nicht erst rauswill, der kann sich bei "Cold & Dog" auch in Köln das Hunde-Eis nach Hause bestellen. Bilder auf Instagram zeigen: den Hunden scheint das spezielle Eis aus dem Becher offenbar zu schmecken.

Titelfoto: Screenshot: Instagram/keiserlich