Französische Bulldogge und Australian Shepherd bekommen Pacco, der ein Problem hat

Im Berliner Tierheim wartet Hund Pacco (1) auf ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin

Obwohl Pacco sein Zuhause verloren hat, wird er von seinen Tierpflegern als ein kleiner Sonnenschein mit großem Herzen beschrieben.



Weil es seine vorherigen Halter versäumt haben, der Fellnase beizubringen, für eine gewisse Zeit alleine zu bleiben, landete Pacco am 19. Juni in einem der zahlreichen Zwinger des größten Tierheims Europas.

Der Junghund ist überaus freundlich und sehr menschenbezogen, wenn er denn erst einmal Vertrauen gefasst hat. Denn neue Situationen oder fremde Personen sind dem kleinen Kerl zunächst nicht ganz geheuer. Daher braucht Pacco jemand Souveränes, der ihm Sicherheit vermitteln kann.

Fühlt sich der Einjährige wohl an der Seite seines Zweibeiners, so möchte er am liebsten überall dabei sein und am Alltag teilhaben. Seinem Alter entsprechend ist Pacco verspielt und neugierig. Die süße Fellnase mag es, Neues zu lernen und adäquat beschäftigt zu werden.

Vor allem Wasser löst bei Pacco Glücksgefühle aus. Denn darin zu toben und schwimmen, macht dem aktiven Mischling besonders Freude.