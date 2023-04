Frau (†53) will Hund ihres Bruders füttern und wird brutal zerrissen

In Italien ging ein Hund auf eine 53-jährige Frau los und tötete sie. (Symbolbild) © 123rf.com/batuhantoker

Der tragische Vorfall passierte am vergangenen Mittwochnachmittag in Ventimiglia, einem Ferienort in der Provinz Imperia in Norditalien.

Weil ihr Bruder und dessen Ehefrau ein paar Tage im Urlaub waren, kümmerte sich Patrizia La Marca um das Haustier.

Sie brachte dem hungrigen Rottweiler gerade Hundefutter, als der Vierbeiner brutal auf sie losging.

Die 53-Jährige wurde gegen 16 Uhr von Nachbarn verstümmelt und in ihrer eigenen Blutlache liegend gefunden - mit Bissen an Armen, Brust, Kopf und Schultern, berichtet die New York Post.

Teile ihres Körpers waren offenbar abgerissen worden, als sie versuchte, sich gegen das aggressive Tier zu wehren.

Ein schockierter Helfer vom Rettungsteam, das zum Unglücksort gerufen wurde, sagte: "Der Körper wurde an mehreren Stellen auseinandergerissen." Und weiter: "Ich habe so etwas noch nie gesehen."

Die Situation sei ernst, erklärte der Sanitäter.