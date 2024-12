Frau bekommt Zwillinge, die Reaktion von Mischling Paolo ist zuckersüß!

Ein Hund, der früher das verwöhnte Einzelkind war, bevor seine Besitzer Zwillingstöchter bekamen, will weiterhin das Baby des Hauses bleiben.

Das süße Video von Molly Wickenden (27), in dem sie sowohl ihren Hund Paolo als auch ihre Tochter Lily bei sich hat, ging viral. © Bildmontage: Screenshot/Tiktok/mollywickenden_

Molly Wickenden (27), die Besitzerin des Cavapoo-Mischlings Paolo, ist Mutter der Zwillingsmädchen Lily und Florence.

Sie und ihr Partner Joe bereiten sich derzeit auf ihr erstes Weihnachten als Familie vor, während ein süßes Video auf TikTok von Molly viral ging, in dem sie zusammen mit ihrer Tochter vor einem funkelnden Weihnachtsbaum zu sehen ist.

Doch nicht ihr Kind war der Grund, warum das Video so viel Aufmerksamkeit erregte.

In dem Clip lächeln Molly und Baby Lily sich an, während die Zwillingsmama ihre Tochter liebevoll in den Händen hält.

Der wahre Star ist jedoch Paolo, der Hund, der sich den besten Platz auf Mollys Schulter gesichert hat und sich eng an sie ankuschelt.