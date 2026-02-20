Kurzes Glück: Adoptierter Hund plötzlich wieder auf der Straße gefunden
Oklahoma (USA) - Das hat man auch nicht alle Tage: Man schlendert nichtsahnend durch einen Baumarkt und sieht plötzlich einen Hund herumstreunen - ohne Ziel, ohne Herrchen.
Genau das ist Grant, einem Mann aus den USA, passiert. Er beobachtete, wie ein Labrador-Mischling durch die Gänge von "Home-Depot" lief und sich über jeden menschlichen Kontakt freute.
Sofort rief er seine Frau Kayla Winrow an - sie selbst sei mit der Rettungsorganisation "We're OK! Foundation" vernetzt. Sie setzte sich an die Recherche und fand heraus, dass es sich um den einjährigen Jon Snow handelte.
Der Vierbeiner sei im November letzten Jahres in ein Tierheim gekommen. Er trug ein Halsband, an dem sogar ein AirTag befestigt war, doch trotzdem meldete sich nie jemand.
Sein Glück fand Jon dann Ende Januar, als er adoptiert wurde. Dachte man zumindest, denn nur zwei Wochen später wurde er von Grant wieder ohne Herrchen gefunden.
"Er wurde am 29. Januar adoptiert und dann am Valentinstag im Baumarkt Home Depot gefunden", erklärte Kayla gegenüber Newsweek. Glücklicherweise konnte sie aber kurze Zeit später Jons Adoptivfamilie ausfindig machen.
Erklärung des Paares war nicht schlüssig
"Sie wohnten offenbar in einem nahe gelegenen Apartmentkomplex und meinten, er müsse ausgebüxt sein", sagte sie weiter. Das sei für Grants Frau jedoch unerklärlich, da es bei den Wohnungen nicht mal einen Garten geben würde.
Als Kayla dann durch die sozialen Medien stöberte, stieß sie auf Beiträge von dem Paar, das den Rüden adoptierte. Schnell wurde klar, dass die beiden wohl Schwierigkeiten bei der Erziehung hatten, er nicht stubenrein war und auch keine guten Manieren hatte.
Die Beiträge wurden zwei Tage vor dem Auffinden des 1-Jährigen veröffentlicht. "We're OK! Foundation" nahm Jon ohne darüber nachzudenken auf und nun steht er wieder zur Adoption frei.
Die Pfleger beschrieben den Vierbeiner als einen Hund, der sehr kontaktfreudig ist und fröhlich auf Menschen zugeht.
