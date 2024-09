Frau entdeckt Hündin, die auf Gefängnis-Parkplatz wohnt und kann nicht anders, als zu weinen

Kurzerhand errichtete die Tierretterin also eine Falle, ging schließlich in Deckung, damit das Hündchen sie nicht mehr sehen würde.

"Als ich letzte Nacht ankam und sie in ihrem kleinen Bettchen schlafen sah, rutschte mir das Herz in die Hose", berichtete sie weiter. "Sie war so klein."

"Sobald sie auch nur von jemandem angesehen wurde, rannte sie um ihr winziges Leben", berichtete Suzette Hall seither auf ihrem Facebook-Account . "Darüber nachzudenken, dass sie da so lang völlig allein und verängstigt war, macht mich so traurig."

In diesem Körbchen hat die Hündin die letzten zwei Wochen geschlafen. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Und tatsächlich: Nach einer kurzen Weile kam die Hunde-Dame zurück.

"Nach etwa 15 Minuten ging ich leise und langsam zurück und da saß sie, in dem Käfig, in Sicherheit", erklärte Hall voller Erleichterung. Die US-Amerikanerin konnte nicht länger an sich halten: "Ich weinte, weil ihre zwei Wochen, in denen sie so vollkommen allein war, endlich vorbei waren! Dieses kleine Mädchen war endlich in Sicherheit."

Am liebsten hätte sie ihren Followern auf Facebook noch gezeigt, in welcher Gegend die Vierbeinerin zuletzt hausen musste. Doch das spielt jetzt zum Glück alles keine Rolle mehr.

Im Fokus steht die kleine Hündin, die sich endlich keine Sorgen mehr darum machen muss, ein Dach über dem Kopf zu haben. Dank Halls Hilfe wird sie sicher schon bald in ihrem neuen Für-immer-Körbchen schlummern dürfen.