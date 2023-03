Frau filmt ihren Hund: Als der sich zu ihr dreht, kann sie nicht mehr vor Lachen

New York - Hunde sind manchmal in der Lage, lustige Grimassen zu ziehen. Rüde Griffin aber verzückte seine Besitzerin mit einer Mimik der besonderen Art.

Griffin zeigt seiner Besitzerin seinen verführerischen Mund. Mit diesen Lippen macht er Kylie Jenner (25) Konkurrenz! © Screenshot/TikTok/hunterandgriffin

Laura Boehmke (50), die in Long Island im US-Bundesstaat New York lebt, hat Griffin 2020 bei sich aufgenommen. Und bereits da ahnte sie, dass der Deutsch Kurzhaar kein normaler Hund ist.

Auf TikTok und Instagram nimmt die dreifache Mutter ihre mehr als 75.400 Follower regelmäßig mit und zeigt, wie der Alltag mit ihren beiden Hunden Griffin und Hunter so aussieht. Bei dem einen oder anderen Clip kann man sich auch einen Lacher nicht verkneifen.

So zum Beispiel bei einem Video, das bereits mehr als 18.500-mal angeschaut wurde. In diesem ist zu sehen, wie Griffin mit Laura am Abend gemütlich im Bett liegt. Plötzlich dreht sich der Vierbeiner zu seiner Besitzerin um und spitzt dabei die Schnauze so, als hätte er einen menschlichen Mund.

"Warum hat mein Hund menschliche Lippen?", fragt sich die 50-Jährige und amüsiert sich sehr über den Anblick ihrer Fellnase.

"Es sieht wirklich so aus, als würde er mir Küsse zuwerfen. Das ist wirklich sehr seltsam."