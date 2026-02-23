Frau findet hilflosen Hund: Als sie sieht, was er frisst, ist sie entsetzt

Houston (Texas, USA) - Sie war abgemagert, verdreckt und völlig hilflos, als Tierschützerin Samantha Dix ihr zu Hilfe kam. Doch als die Frau aus Houston in Texas sah, wovon die schwer vernachlässigte Hündin zuletzt gefressen hatte, war sie entsetzt.

Hündin Neda war abgemagert und hilflos, als sie gefunden wurde. © Instagram/Screenshot/streetlifetothesweetlife

Das arme Tier hatte sich von einem toten Hund ernährt, der am Straßenrand lag! Dix postete zwei Fotos der kleinen Hündin Anfang Februar auf Instagram. Auf dem zweiten Bild ist auch der Kadaver der verstorbenen Fellnase zu sehen.

Neda, wie sie jetzt heißt, kam unterdessen zu "Lola's Lucky Day", einer gemeinnützigen Organisation aus Houston. Diese vermittelte die untergewichtige Fellnase direkt an eine Pflegefamilie.

"Sie versucht, etwas zuzunehmen, weil sie so dünn ist. Nach Abschluss ihrer Herzwurmbehandlung wird sie nach Wisconsin reisen", erklärte Dix jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Dann erzählte sie von der brutalen Realität, mit der viele ausgesetzte Vierbeiner in ihrem US-Bundesstaat konfrontiert sind.