Husky sieht über Monate, wie all seine Freunde das Tierheim verlassen: Kurz darauf bricht Pflegern das Herz

Fresno (Kalifornien, USA) - Sie waren sein letzter Trost. Doch jetzt sind sie alle weg. Husky-Mischling Axel muss schon seit einer Weile ohne seine Hunde-Freunde auskommen. Denn im Gegensatz zu ihm haben alle, die im selben Jahr wie er im "Valley Animal Center" im kalifornischen Fresno aufgenommen wurden, ein neues Zuhause bekommen. Was mit Axel kurz nach dem Abgang seines letzten Freundes passierte, bricht seinen Pflegern nun das Herz.

Die Körpersprache sieht eindeutig aus: Husky Axel leidet sehr unter seiner aktuellen Lage. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jjack.iie

In einem aktuellen Video, das vor wenigen Tagen auf TikTok veröffentlicht worden ist, sitzt der zweijährige Rüde mit einer eindeutigen Körpersprache in seinem Zwinger.

Der Blick ist traurig, der Kopf gesenkt. Selbst Pfötchen gibt Axel nur sehr deprimiert. Auch die Streicheleinheiten seiner Pflegerin Jackie Gonzalez holen ihn kaum aus seinem Tief. Es scheint, als habe die Fellnase jede Hoffnung verloren.

"Die Atmosphäre im Tierheim hat ihm besonders zugesetzt. Er zieht sich von Tag zu Tag mehr zurück, frisst kaum und zittert ständig vor Stress. Weil er ein Husky und etwas ängstlich ist, wurde er leider übersehen", erklärte die junge Frau jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Doch der Vierbeiner hat bedauerlicherweise noch weitere Probleme, wie sie verriet.