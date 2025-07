Frau hat Angst, dass Leute auf Party über Hund stolpern: Lösung lässt Lachtränen fließen

USA - Marley ist klein, gesundheitlich angeschlagen und nicht mehr der Jüngste. Kein Wunder, dass sich sein Frauchen, Alexa Stockhausen, im vergangenen Monat Gedanken darüber machte, wie sie ihren Hund auf einer Hausparty schützen könnte. Die junge Frau, die mit dem 16 Jahre alten Yorkshire Terrier in den USA lebt, bekam vor Ort schließlich eine ulkige Lösung präsentiert.

Alexa Stockhausen will sichergehen, dass es ihrem Hund Marley auch immer gut geht. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/alexastocks, TikTok/Screenshot/alexastocks

In dem entsprechenden TikTok-Video, das seit Ende Juni viral geht, ist die lustige Situation zu sehen. Damit Marley nicht übersehen wird, hat die Gastgeberin der Party ihm einen Heliumballon an einer Schnur am Halsband befestigt.

Um die Sache abzurunden, hat sie auf den Ballon auch noch die Warnung "Vorsicht vor dem Hund" geschrieben. So ausgestattet läuft die Fellnase unbehelligt auf der Party herum, kann von den Gästen nicht mehr so leicht übersehen werden.

Beim TikTok-Publikum kommt diese liebevolle Idee seit dem 30. Juni sehr gut an. 3,3 Millionen Klicks sind mittlerweile zusammengekommen, dazu mehr als 370.000 Likes.

Im Gespräch mit People freute sich Alexa Stockhausen jetzt über den tollen Erfolg. Doch sie hatte noch mehr zu erzählen.