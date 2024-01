Frau hat keine Lust, Hund mit der Hand zu streicheln: Was sie dann tut, lässt Lachtränen fließen

South Carolina (USA) - Was macht man, wenn man seinen geliebten Hund streicheln will, sich aber vor den vielen Warzen ekelt, die er mittlerweile hat? Dank einer unkonventionellen Idee ihres Mannes kann ein Frauchen aus dem US-Staat South Carolina wieder lachen. Doch damit ist sie längst nicht mehr allein. Denn seit dem 30. Dezember amüsieren sich Millionen Menschen über das TikTok-Video, in dem die "Lösung" präsentiert wird.