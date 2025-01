Frau holt ihren Sohn früher von der Schule: Der Grund lässt Tränen fließen

Elf Jahre lang war Hündchen Buddy der Mittelpunkt der Familie. Doch dann wurde alles anders. © TikTok/tashalouise_95

Für viele Menschen sind Hunde mehr als nur Haustiere - sie sind Familie. Wenn sie von uns gehen, hinterlassen sie eine große Leere.

So erging es auch den Hoppers aus England. Ihr Hund Buddy hatte nicht mehr lange zu leben.

"Ich habe ihn bekommen, als er acht Wochen alt war - um den Valentinstag herum", sagte Natasha Hopper gegenüber Newsweek. "Er liebte es, auf die Wiese zu gehen und den Vögeln und sogar den Fußbällen nachzujagen, wenn die Kinder spielten."

Natasha teilte mit Buddy eine besondere Beziehung. "Er lag am Ende meines Bettes, aber er kam immer vorbei und vergrub sich die ganze Nacht unter der Decke", sagte sie.

Bei ihren Kindern war es ähnlich. Buddy schien instinktiv zu wissen, wie er sich in ihrer Nähe verhalten sollte. "Mein Sohn ist Autist, und immer wenn er einen Nervenzusammenbruch hatte, war der Hund an seiner Seite", so Natasha.

Über ein Jahrzehnt lang war Buddy ein geliebter Teil der Familie, doch zu Weihnachten bemerkte Natasha, dass er immer wieder krank wurde und sein Futter nicht mehr vertrug.