Frau ist besorgt, dass Golden Retriever Kuscheltier zerbeißt: Seine Reaktion berührt das Netz

Malmö (Schweden) - Dieser Golden Retriever hat seine Kuscheltiere zum Fressen gern - allerdings nicht so, wie einst befürchtet. Das zeigt ein virales Video auf Instagram , in dem Rüde Nacho aus dem schwedischen Malmö in "Aktion" zu sehen ist.

Der Golden Retriever hat mit seinen Kuscheltieren meistens anderes im Sinn, als sie zu zerbeißen. © Collage: Screenshots/Instagram/@nacho_thekneadydog

Der virale Hit beginnt mit einer Nahaufnahme, in der die Fellnase mit einem Hundeblick at its best in die Kamera schaut. Soll dieser Golden Retriever wirklich dazu imstande sein, einem Kuscheltier "Leid" zuzufügen?

Die Antwort folgt in einer Abfolge von Szenen, in denen Nacho seine diversen Plüschtiere im Maul hat. Doch das tut er offenbar nur, um sie besser festhalten zu können, während er sie mit seinen Vorderpfoten "massiert".

Von Gewalt fehlt in dem Clip jede Spur. Dafür kassiert der Vierbeiner seit dem vergangenen Wochenende bereits 8,3 Millionen Klicks, dazu mehr als eine Million Likes.

Doch in einem Interview mit Newsweek hat das Frauchen der Fellnase jetzt zugegeben, dass in dem Video nur die halbe Wahrheit zu sehen ist.