Frau lässt Golden Retriever kurz in den Garten: Als er zurückkommt, erkennt sie ihren Fehler

Von Christian Norm

Kapstadt (Südafrika) - Was für ein dreckiges Spiel spielt diese Golden-Retriever-Hündin mit ihrem Frauchen? Lana aus Kapstadt weiß jedenfalls, wie der Hase läuft - vielleicht auch, weil in ihrem Haushalt ein Kaninchen lebt. In jedem Fall sorgt die Fellnase auf Instagram für jede Menge Heiterkeit.

Da kann sie auch noch so harmlos gucken. Wer Golden Retriever Lana in den Garten lässt, muss mit diesem Ergebnis rechnen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/lana.thegoldenretriever Die neuesten Videos mit dem zweijährigen Golden Retriever machen schnell deutlich: Lana liebt Matsch über alles. Vor ein paar Wochen gaukelte sie ihrem Frauchen vor, nur kurz für ihr Geschäft nach draußen zu müssen - um dann im schlammigen Garten völlig durchzudrehen. Ende Mai wiederholte der Vierbeiner dasselbe Spiel. Inzwischen sind beide Clips virale Hits mit jeweils mehreren Hunderttausend Klicks. Kein Wunder, denn die kuriosen Aufnahmen zeigen gleich zweierlei. Zum einen die extrem große Lebensfreude der Hündin, die wie verrückt durch die Matschpfützen ihres Gartens rennt, sich geradezu darin suhlt. Zum anderen das Endergebnis: einen komplett eingesauten Hund, der auch noch total glücklich aussieht. Hunde Als Mutter sieht, wie Tierheim-Hündin vor dem Gitterbett ihrer Tochter (2) erstarrt, wird ihr alles klar Aus der Sicht von Lana schreibt ihr Frauchen auf Instagram: "Der Sturm hat unseren einst so schönen Garten in einen Sumpf verwandelt. Wasser, Schlamm, Sand überall! Natürlich sah ich eine riesige Schlammpfütze (…) und konnte nicht widerstehen. Ich musste unbedingt pinkeln (…) aber ich sah auch meine Chance. Also habe ich Mama ausgetrickst." Doch wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Denn der Fellnase sind die Konsequenzen ihres Handelns nur zu bekannt.

Virales Insta-Video zeigt die Freude des Golden Retrievers, sich komplett einzusauen