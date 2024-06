Frau lässt Hund allein: Als sie sieht, was er einsam getan hat, bricht nicht nur ihr das Herz

Sie wollte es genau wissen. Also installierte Amanda eine Kamera, um herauszufinden, was ihre Hündin Chloe so macht, wenn sie mal allein zu Hause bleiben muss.

Von Christian Norm

Georgia (USA) - Sie wollte es genau wissen. Also installierte Amanda in ihrer Wohnung eine Kamera, um herauszufinden, was ihre Hündin Chloe so macht, wenn sie mal allein zu Hause bleiben muss. Als die Mutter, die mit ihrer Familie im US-Staat Georgia lebt, das Video später ansah, brach ihr das Herz. Doch nicht nur dem Frauchen ging es so, sondern auch Millionen anderen Menschen.

Hündin Chloe und ihr Frauchen Amanda sind ein Herz und eine Seele. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/chloethedoodette Denn ein kurzer Ausschnitt des Videos ging Anfang des Monats auf Instagram steil viral. Mehr als 47 Millionen Klicks hat das Werk mittlerweile erhalten, dazu gut 1,9 Millionen Likes. Der Grund: In dem herzzerreißenden Clip ist Chloe zu sehen, wie sie sehnsüchtig aus dem Fenster schaut. Das einsame Tier habe den ganzen Tag dort gestanden und gewartet, so Amanda in einem Untertitel. In einem Interview mit Newsweek konnte die Hundefreundin die Gemüter diese Woche glücklicherweise ein wenig beruhigen. Denn sie verriet dem US-Magazin, dass die anderthalbjährige Chloe nur selten allein zu Hause bleiben muss. Hunde Kleine Hundedame sehnt sich nach Liebe: Findet "Suki" ihr Happy End? Amanda hat nämlich einen flexiblen Job, der es ihr in der Regel erlaubt, ihre Fellnase mitzunehmen.



Zig millionenfach geklicktes Instagram-Video zeigt die rührende Szene mit Hündin Chloe