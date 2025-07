Frau lässt Hund bei ihren Eltern: Als die ihr später Fotos senden, traut sie ihren Augen kaum

Juna sieht traurig aus, als es zu den Eltern ihrer Besitzerin Anouk (26) geht. © TikTok/Screenshot/juna.the.doodle

Denn sie wusste von den vorangegangenen Treffen, dass ihr quirliger Goldendoodle Juna und der alte Golden Retriever Vince ihrer Eltern nicht viel miteinander anfangen konnten. Dem 13 Jahre alten Rüden war das kleine Weibchen schlicht zu anstrengend.

Vergangenen Monat musste die Niederländerin erneut auf die Hilfe ihrer Eltern zurückgreifen. Doch als Anouk die Fotos sah, die sie ihr später von den ungleichen Hunden schickten, traute sie ihren Augen kaum.

Zusammen mit ihrem Freund sah sich die 26-Jährige die Schnappschüsse an. Ihm ging es genauso wie ihr. "Wir hatten gehofft, dass sie sich verstehen würden. Aber wir hätten uns nicht vorstellen können, was wir auf den Fotos sahen", sagte Anouk diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Tatsächlich hatten sich die Hunde zusammengerauft. Auf den Fotos sitzen sie entweder zufrieden nebeneinander oder sie kuscheln innig. Völlig begeistert veröffentlichte das Frauchen Mitte Juni eine Bildershow mit den beiden Vierbeinern auf TikTok.