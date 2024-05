Frau liegt krank im Bett: Was ihr Hund dann tut, ist herzerwärmend

Barnegat (New Jersey) - Viele Hunde spenden Trost und Kuscheleinheiten, wenn man krank ist. Der Australian Shepherd Brody hat hingegen noch mehr drauf. Als seine Besitzerin Anfang der Woche im Bett lag und nichts mehr zu trinken hatte, konnte die Fellnase ihr durchaus sinnvoll helfen. Was der Rüde für sie tat, begeistert seit einigen Tagen ein Millionenpublikum auf TikTok .

Australian Shepherd Brody ist ein sehr aufmerksamer Hund. Sein Frauchen Sara Poskonka kann sich blind auf ihn verlassen. © Collage: Screenshots/TikTok/@facecination

In dem Clip (siehe unten) geht es schnell zur Sache: Sara Poskonka, die mit Brody in Barnegat, New Jersey, lebt, ruft ihren Vierbeiner vom Bett aus zu sich. Während er aufmerksam zuhört, bittet sie ihn, ihr eine Flasche Wasser zu holen.

Kaum hat die junge US-Amerikanerin ihren Wunsch geäußert, verlässt Brody den Raum. Dann sind ein paar Geräusche im Hintergrund zu hören, bis der Hund nach wenigen Sekunden zurückkehrt.

In seiner Schnauze transportiert er tatsächlich eine große Plastik-Wasserflasche, mit der er zum Bett gelaufen kommt. Professionell springt der Fellfreund mit seinen Vorderpfoten aufs Laken, um seinem Frauchen das Getränk zu reichen.

Die kranke Poskonka nimmt es dankend an. Doch hat sie bei diesem "Auftritt" womöglich ein wenig nachgeholfen?