Frau macht Fehler, als sie Labrador allein lässt: Ein Blick auf die Tierkamera bricht ihr Herz
Berkshire (England) - Sie saß gemütlich mit ihrem Partner Jack im Restaurant, wollte bloß mal schauen, wie es ihrem Labrador CJ allein zu Hause ging. Doch als Claire (32) ihren Vierbeiner dank der Tierkamera sah, traute sie ihren Augen nicht. Kurz darauf verließen sie und ihr Freund fluchtartig das Restaurant.
Das Paar aus dem englischen Berkshire hatte einen Fehler gemacht, den es schnell wieder geradebiegen wollte. CJ saß nämlich im Dunkeln, wirkte auf dem entsprechend düsteren Video sehr niedergeschlagen.
"Es hat uns das Herz gebrochen", sagte Claire diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Mein Partner Jack und ich hatten vergessen, das Licht anzuschalten", fügte sie hinzu.
Sie beide hätten nicht daran gedacht, wie zeitig es bereits wieder dunkel wird. "Wir haben sofort die Rechnung bezahlt und sind schnell nach Hause zu ihm gefahren", erzählte die Britin dem US-Magazin.
Kurz darauf stellte sich Claire auf TikTok selbst ein wenig an den Pranger.
TikTok-Video zeigt traurigen Moment mit dem Hund
Anfang der Woche veröffentlichte sie einen kurzen Ausschnitt aus dem Video der Tierkamera, in dem ihr Labrador so zu leiden scheint.
"Nachdem ich ihn so gesehen habe, wird mir dieser Fehler nie wieder passieren", gab sich die 32-Jährige schuldbewusst in einem Unterkommentar neben dem Clip. "Das ganze Haus wird hell erleuchtet sein und der Fernseher wird dauerhaft flimmern", fügte sie an anderer Stelle hinzu.
Aber macht es wirklich Sinn, einem Hund den Fernseher einzuschalten?
Tatsächlich soll Fernsehen für Hunde mehr sein als nur ein Hintergrundgeräusch. Eine neue Studie zu diesem Thema hat ergeben, dass eine TV-Sendung Hunde stimulieren kann.
Demnach interpretieren viele Fellnasen das Gesehene ähnlich wie in der realen Welt. Allerdings reagiert nicht jeder Hund gleich intensiv auf den Fernseher, manche ignorieren ihn auch komplett.
Doch wenn ein Grundinteresse besteht, kann es tatsächlich hilfreich sein, das TV-Gerät eingeschaltet zu lassen. Vor allem, wenn der Freund auf vier Pfoten mal wieder allein zu Hause bleiben muss.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/cjthefoxlab