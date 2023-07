Frau rettet Hündin: Als sie das Tier genauer ansieht, hat sie ein Problem

Cleveland (Texas/USA) - Diese Hündin erregte sofort ihr Mitleid: Einsam streifte die Fellnase vergangenen Monat im US-Staat Texas durch die Straßen Clevelands, als Zully Vasquez Ventura sie entdeckte. Leider war das Tier so scheu, dass die US-Amerikanerin zunächst einen Rettungsversuch abbrechen musste. Doch ein paar Tage später gelang es ihr schließlich. Wenige Stunden danach hatte Ventura allerdings ein ganz neues Problem.

Diese Hündin traute sich erst nach ein paar Tagen ins Auto ihrer Retterin. © Collage: Screenshot/TikTok/vasquez_zully

Im Gespräch mit The Dodo schilderte die Fellfreundin jetzt, was seinerzeit geschehen war: "Sie war einfach verzweifelt (...). Ich habe sie in mein Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren."

Dort angekommen, gab es erst mal etwas zu trinken und zu fressen für den abgemagerten Vierbeiner. Nala, wie Ventura sie später nannte, wirkte jedoch weiterhin nervös.

Um sie ein wenig abzulenken, badete die Retterin ihren neuen Schützling. Während sie die Hündin dabei etwas genauer betrachtete, dämmerte ihr endlich, was los war.

Denn plötzlich sprang Ventura ein Detail ins Auge, wie auch ihr virales TikTok-Video der Geschichte zeigt.