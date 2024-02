Frau rettet Hund aus Tierheim: Plötzlich platzt es aus ihr heraus

Carson (Kalifornien) - Sie hörte auf ihr Bauchgefühl - und wurde nicht enttäuscht. Vergangenen Monat wagte sich Kelsey McDonough ins kalifornische "Carson Animal Shelter", obwohl es ein sehr großes Tierheim ist, vor dem sie schon immer Angst hatte. Doch ihr Mut sollte belohnt werden. Auch wenn es am Ende aus ihr herausplatzte - und sie viele Tränen vergoss.

Kelsey McDonough kommen nach dem Tierheimbesuch die Tränen. © TikTok/Screenshot/kelsmcdonough

Das Tierheim beherbergt in der Regel etwa 250 Hunde. Leider werden viele von ihnen eingeschläfert, wenn sich nicht schnell ein Interessent für sie findet. Deshalb hatte McDonough ein mulmiges Gefühl, als sie sich am 29. Januar dort umsah.

"Ich ging durch Reihen und Reihen von Zwingern, jeder Hund bellte lauter als der letzte", berichtete die Kalifornierin diese Woche in einer E-Mail an Newsweek. Dann sei Zoey aufgetaucht, so McDonough.

Die ausgesetzte Hündin war von einem netten Menschen an einer Autobahn in Los Angeles aufgegriffen worden. Er hatte sie zum Glück nach Carson in das Tierheim gebracht.

Dort kauerte sich die Fellnase gerade in einer Ecke ihres Zwingers zusammen, als McDonough sie sah. Die Amerikanerin wusste sofort, dass sie die Hündin haben wollte.



Doch die Kontaktaufnahme gestaltete sich ein wenig schwierig.