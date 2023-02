Frau rettet Hund von der Straße: Was er dann im Tierheim tut, ist so herzergreifend

Kalifornien (USA) - Was für ein trauriger Anblick: Mindestens mehrere Wochen, vielleicht noch viel länger, soll die arme Hündin Eden auf den Straßen Südkaliforniens verbracht haben. Rettung kam für die Fellnase schließlich in Gestalt der Tierschützerin Suzette Hall. Nachdem die US-Amerikanerin Eden Anfang Februar ins Tierheim gebracht hatte, fiel diese dort durch eine herzergreifende Geste auf. Hall erzählte die ganze Geschichte jetzt The Dodo.