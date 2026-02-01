Frau staunt, wie Hund auf Song reagiert: Was dann passiert, bringt so viele zum Lachen
Arlington (Virginia, USA) - In den meisten lustigen TikTok-Videos reicht ein kurzer Blick, um zu erkennen, was daran so spaßig ist. In diesem Fall muss man etwas genauer hinschauen - und vor allem ansatzweise verstehen, was genau da zu hören ist. Im Gegenzug kann man sich dann aber wirklich köstlich amüsieren. Kein Wunder, dass der Clip seit dem vergangenen Monat bereits mehr als zehn Millionen Klicks erreicht hat.
Die kuriose Szene wurde im Haus von Kevin und Katie Bubolz in Arlington, Virginia, aufgenommen. Dort leben auch die im Netz extrem beliebten Golden Retriever Ellie und Emma.
Letztere ist in dem Video zu sehen, während Frauchen Katie im Hintergrund auf dem Sofa sitzt. Über eine Soundbox läuft gerade der Song "Get Low" von Lil Jon & The East Side Boyz.
Dieser hat es Emma so richtig angetan. Denn sie steigt voll drauf ein. Der Grund, warum ihrer Besitzerin in dem Clip zunächst die Kinnlade herunterfällt, ist jedoch tiefergehend.
So heißt es im Song: "Now, back, back, back it up", was auf Deutsch so viel bedeutet wie: "Jetzt zurück, zurück, zurück damit!" Das Wort "back", also "zurück", ist in diesem Fall eines der Wörter, die Emma mit dem Kommando "zurück" in Verbindung bringt. Und da es in dem Song immer wieder "zurück" heißt, weicht sie immer weiter zurück.
Dann wird es aber noch besser. Denn der Song hat kurz darauf ein "witzigeres" Kommando zu bieten.
Viraler TikTok-Hit zeigt kuriose Reaktion von Hündin Emma
"Now, stop (oh) then wiggle with it (yeah)", also "Jetzt hör auf (oh) und wackel damit (yeah)", führt dazu, dass sich die gut trainierte Hündin im Kreis dreht.
Und weil die Aufforderung zigmal kommt, dreht und dreht und dreht sich Emma - sehr zur Freude von Katie, die sich schlapp lacht.
Doch nicht nur das Frauchen kann sich köstlich amüsieren, sondern auch das TikTok-Publikum. So sind seit dem 18. Januar inzwischen 1,7 Millionen Likes zusammengekommen.
Bleibt am Ende nur noch eine Frage, die im Untertitel des Videos gestellt wird: "Wie erkläre ich meinem Hund, dass das nur ein Song ist?"
Solange es so komisch ist, am besten gar nicht!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/elliegoldenlife