Hilfloser Hund läuft immer davon: Als Frau sein Versteck findet, traut sie ihren Augen kaum

Irvine (Kalifornien, USA) - Er wollte einfach nicht begreifen, was gut für ihn war. Deshalb rannte der Hund immer wieder davon, wenn ihm jemand helfen wollte. Schließlich schaltete sich die Tierschützerin Suzette Hall aus Irvine in Kalifornien ein, um den Streuner endlich aus seinem Elend zu befreien. Doch ihre ersten Versuche scheiterten. Als der Hund mal wieder davonlief, folgte sie ihm in ihrem Van. Als Hall dann endlich sein Versteck fand, traute sie ihren Augen kaum.

Dieser Hund wusste nicht, dass ihm viele Menschen einfach nur helfen wollten. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

In einem Facebook-Posting vom Sonntag berichtet die Kalifornierin mit viel Text und reichlich Bildmaterial über ihre emotionale Rettungsaktion.

"Ich musste wissen, wohin er ging. Und da sah ich es. Er hatte eine Routine. Da waren diese riesigen, leeren Grundstücke - mehrere davon - nichts als Schmutz und Stille. Ich sah ihm zu, wie er bis ganz nach hinten ging - und dann verschwand er. Ich stellte genau dort eine weitere Falle auf, hoffte und betete", schreibt Hall.

Schließlich habe sie sich auf dem verlassenen Gelände umgedreht: "Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Da stand eine Kiste. Mit einer Decke darin. Und plötzlich tauchte sein kleiner Kopf auf."

Die Tierschützerin war von diesem Versteck tief gerührt. Denn jemand hatte dem Hund dort auch Wasser und Futter hingestellt. "Dort ging er jede Nacht hin. Dort schlief er - allein. Nachdem er einen weiteren Tag auf der Straße überlebt hatte. Mein Herz zerbrach", berichtet Hall.

Doch sie hatte schon eine konkrete Vorstellung, wie sie die arme Fellnase aus der Reserve und in ihre Falle locken konnte.