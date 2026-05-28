28.05.2026 17:33 Frau rettet Welpen von Straße - Als sie ihn ansieht, kommt es über sie: Warum ich?!

Im ersten Moment konnte sie es gar nicht glauben: Crystal Floyd aus South Carolina hat kürzlich einen Welpen gefunden, der recht ungewöhnlich aussah.

Von Christian Norm

St. George (South Carolina, USA) - Im ersten Moment konnte sie es gar nicht glauben: Crystal Floyd (42) aus St. George, South Carolina, war gerade mit dem Auto unterwegs, als sie am 6. Mai am Straßenrand einen Welpen entdeckte. Die tierliebe Frau stoppte und brachte das arme Hündchen sofort in ihr Auto. Dort schmiss sie ihr Handy an, um ein Video von der Situation zu drehen. Dann warf sie einen genaueren Blick auf das Tier. Im Untertitel schrieb sie daraufhin: "Warum passiert das mir?!"

Crystal Floyd (42) hat Anfang des Monats diesen Welpen gefunden. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/realhousewifeofchs Die Frage dürfte sich Floyd inzwischen selbst beantwortet haben: Weil sie genau die Richtige für diesen "Job" war. Denn die 42-Jährige ließ sich nicht von dem Äußeren des Rüden abschrecken. Dem Kleinen war nämlich um Schnauze und Augen das Fell ausgefallen - er war vermutlich genau wegen seiner Krankheit ausgesetzt worden. Floyd wollte zunächst einmal wissen, was genau ihm überhaupt fehlte. Deshalb fuhr sie mit ihrem tierischen Beifahrer, den sie direkt Indy nannte, zum Tierarzt. "Bei Indy wurde eine sogenannte 'Canine juvenile Zellulitis' diagnostiziert - eine Autoimmunerkrankung, die Welpen bei entsprechender Behandlung in der Regel wieder vollständig überwinden", erzählte Floyd diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Hunde Hund beißt Spaziergänger Finger ab Zudem litt der arme Welpe unter einem Herzgeräusch und einer Ohrenentzündung. Aber es gab auch eine sehr gute Nachricht.

Virales TikTok-Video zeigt rührende Geschichte des Welpen