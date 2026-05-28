Frau rettet Welpen von Straße - Als sie ihn ansieht, kommt es über sie: Warum ich?!
St. George (South Carolina, USA) - Im ersten Moment konnte sie es gar nicht glauben: Crystal Floyd (42) aus St. George, South Carolina, war gerade mit dem Auto unterwegs, als sie am 6. Mai am Straßenrand einen Welpen entdeckte. Die tierliebe Frau stoppte und brachte das arme Hündchen sofort in ihr Auto. Dort schmiss sie ihr Handy an, um ein Video von der Situation zu drehen. Dann warf sie einen genaueren Blick auf das Tier. Im Untertitel schrieb sie daraufhin: "Warum passiert das mir?!"
Die Frage dürfte sich Floyd inzwischen selbst beantwortet haben: Weil sie genau die Richtige für diesen "Job" war. Denn die 42-Jährige ließ sich nicht von dem Äußeren des Rüden abschrecken.
Dem Kleinen war nämlich um Schnauze und Augen das Fell ausgefallen - er war vermutlich genau wegen seiner Krankheit ausgesetzt worden. Floyd wollte zunächst einmal wissen, was genau ihm überhaupt fehlte.
Deshalb fuhr sie mit ihrem tierischen Beifahrer, den sie direkt Indy nannte, zum Tierarzt. "Bei Indy wurde eine sogenannte 'Canine juvenile Zellulitis' diagnostiziert - eine Autoimmunerkrankung, die Welpen bei entsprechender Behandlung in der Regel wieder vollständig überwinden", erzählte Floyd diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
Zudem litt der arme Welpe unter einem Herzgeräusch und einer Ohrenentzündung. Aber es gab auch eine sehr gute Nachricht.
Virales TikTok-Video zeigt rührende Geschichte des Welpen
Denn es stellte sich heraus, dass Indys Krankheiten alle leicht in den Griff zu bekommen und vollständig heilbar waren. Inzwischen befindet sich die Französische Bulldogge auf dem Weg der Besserung.
Da Indy keinen Mikrochip hatte, blieb jedoch die Frage, was nun aus ihm werden sollte. Seine Finderin fühlte sich im ersten Moment überfordert von der Idee, ihn selbst zu behalten.
Der Grund: "Ich habe zwei weitere Hunde namens Barley und Millie, drei Katzen namens Kona, Hamilton und Bootsie sowie sechs Hühner: Salt, Pepper, Henny, Fluffy, Shadow und Marshmallow."
Unter diesen Umständen schien Indy ihr schlicht und ergreifend das eine Tier zu viel zu sein. Doch dann sah sie, wie er sich in ihrem Zuhause verhielt. "Indy hat sich so wunderbar in die Gruppe eingefügt, dass wir beschlossen haben, ihn tatsächlich zu behalten", erklärte sie feierlich.
Unterdessen hat ihr TikTok-Video mehr als elf Millionen Klicks eingeheimst. Bei dieser Rettung passte am Ende eben doch alles zusammen!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/realhousewifeofchs