Border-Collie-Mix mit Köpfchen: Familie gibt sich geschlagen und sieht nur noch einen Ausweg

München - Der kastrierte Border-Collie-Labrador-Mix Milow kam ins Münchner Tierheim , weil seine Familie mit ihm überfordert war. Findet er nun ein passendes Zuhause?

Mischling Milow will ausgelastet werden und hofft auf Halter, die mit seinen Eigenheiten umgehen können. © Tierheim München (2)

Milow wurde im Februar 2017 geboren. Er wiegt 27 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 59 Zentimetern. Typisch für seine Rasse wird Milow schnell frustriert und ist sehr empfänglich für Bewegungsreize.

Bei der richtigen Anleitung zeigt er sich jedoch inzwischen von seiner besten Seite. "Er ist freundlich, lustig – ein echter Klassenclown – und zugleich verschmust sowie verspielt", berichten seine Pfleger im Tierheim.

Zwar hat er einen starken "Will to Please" und möchte seinen Menschen gefallen, doch bei schlechter Führung legt Milow den Schalter um. Milow ist bellfreudig, versteht sich in der Regel aber gut mit anderen Hunden. Bestenfalls findet er Halter, die bereits Erfahrung im Umgang mit Hütehunden haben.

Bist Du Milows großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2.