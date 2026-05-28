Border-Collie-Mix mit Köpfchen: Familie gibt sich geschlagen und sieht nur noch einen Ausweg
München - Der kastrierte Border-Collie-Labrador-Mix Milow kam ins Münchner Tierheim, weil seine Familie mit ihm überfordert war. Findet er nun ein passendes Zuhause?
Milow wurde im Februar 2017 geboren. Er wiegt 27 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 59 Zentimetern. Typisch für seine Rasse wird Milow schnell frustriert und ist sehr empfänglich für Bewegungsreize.
Bei der richtigen Anleitung zeigt er sich jedoch inzwischen von seiner besten Seite. "Er ist freundlich, lustig – ein echter Klassenclown – und zugleich verschmust sowie verspielt", berichten seine Pfleger im Tierheim.
Zwar hat er einen starken "Will to Please" und möchte seinen Menschen gefallen, doch bei schlechter Führung legt Milow den Schalter um. Milow ist bellfreudig, versteht sich in der Regel aber gut mit anderen Hunden. Bestenfalls findet er Halter, die bereits Erfahrung im Umgang mit Hütehunden haben.
Bist Du Milows großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2.
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Auch Schönsittich-Hahn Cloudy hofft auf sein Glück. Der geschätzt zehnjährige Vogel wurde ursprünglich als Fundtier im Tierheim Bremen abgegeben.
Schließlich durfte er in München Glanzsittich-Henne Rainbow kennenlernen, die nach dem Verlust ihres Partners fast ein Jahr allein im Tierheim verbracht hatte. Beide verstanden sich auf Anhieb.
Doch nun der nächste Schicksalsschlag: Rainbow verstarb kürzlich im Tierheim und ließ Cloudy erneut allein zurück.
Der kleine Pechvogel hofft auf eine weitere Chance und die Gesellschaft von Artgenossen. Er könnte zu einem anderen Gras-, Wellensittich oder zu einem harmonischen Schwarm ziehen.
Alles Weitere zu den Haltungsanforderungen erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000520 im Kleintierhaus des Tierheims. Kannst Du Cloudys Wunsch erfüllen?
Titelfoto: Tierheim München (2)