Labradoodle-Hündin Djaika wünscht sich Nähe - aber auf ihre eigene Weise

Berlin - Seit knapp einem Monat lebt Labradoodle-Hündin Djaika (6) auf einer Pflegestelle des Berliner Tierheims – und erobert dort bereits die Herzen. Erobert sie auch Deines?

Bekommt Djaika (6) endlich das liebevolle Zuhause, das sie sich wünscht? © Tierheim Berlin

Die sechsjährige Hündin kann nur schwer allein bleiben und sucht deshalb ein Zuhause, in dem sie fest in den Alltag integriert wird.

Auf ihrer Pflegestelle erweist sich Djaika als ausgeglichene und freundliche Begleiterin. Sie liebt ausgedehnte Spaziergänge und begegnet anderen Hunden dabei offen und problemlos. Besonders wohlfühlt sie sich in einer Umgebung mit viel Zeit im Freien – Haus und Garten wären daher ein Traum für sie.

Im Umgang mit Menschen ist Djaika unkompliziert: Kinder kennt sie aus der Nachbarschaft und reagiert gelassen, solange sie nicht bedrängt wird. Fremde kündigt sie zwar bellend an, beruhigt sich jedoch schnell, sobald sie merkt, dass keine Gefahr besteht.

Charakteristisch für Djaika ist ihr ausgeprägtes Bedürfnis nach Nähe – allerdings auf ihre eigene Weise. Sie ist nicht übermäßig verschmust, sucht aber gerne die unmittelbare Umgebung ihrer Bezugspersonen. Um immer bei ihren Menschen sein zu können, hat die Vierbeinerin bereits gelernt, Türen zu öffnen.

Die größte Baustelle ist aktuell noch das Alleinbleiben: Djaika leidet unter starken Verlustängsten und reagiert mit Stress, wenn sie ohne ihre Menschen ist. Hier ist geduldiges Training gefordert.