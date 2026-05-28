Labradoodle-Hündin Djaika wünscht sich Nähe - aber auf ihre eigene Weise
Berlin - Seit knapp einem Monat lebt Labradoodle-Hündin Djaika (6) auf einer Pflegestelle des Berliner Tierheims – und erobert dort bereits die Herzen. Erobert sie auch Deines?
Die sechsjährige Hündin kann nur schwer allein bleiben und sucht deshalb ein Zuhause, in dem sie fest in den Alltag integriert wird.
Auf ihrer Pflegestelle erweist sich Djaika als ausgeglichene und freundliche Begleiterin. Sie liebt ausgedehnte Spaziergänge und begegnet anderen Hunden dabei offen und problemlos. Besonders wohlfühlt sie sich in einer Umgebung mit viel Zeit im Freien – Haus und Garten wären daher ein Traum für sie.
Im Umgang mit Menschen ist Djaika unkompliziert: Kinder kennt sie aus der Nachbarschaft und reagiert gelassen, solange sie nicht bedrängt wird. Fremde kündigt sie zwar bellend an, beruhigt sich jedoch schnell, sobald sie merkt, dass keine Gefahr besteht.
Charakteristisch für Djaika ist ihr ausgeprägtes Bedürfnis nach Nähe – allerdings auf ihre eigene Weise. Sie ist nicht übermäßig verschmust, sucht aber gerne die unmittelbare Umgebung ihrer Bezugspersonen. Um immer bei ihren Menschen sein zu können, hat die Vierbeinerin bereits gelernt, Türen zu öffnen.
Die größte Baustelle ist aktuell noch das Alleinbleiben: Djaika leidet unter starken Verlustängsten und reagiert mit Stress, wenn sie ohne ihre Menschen ist. Hier ist geduldiges Training gefordert.
Hündin Djaika aus Berliner Tierheim sucht neues Zuhause
Dafür bringt sie in anderen Bereichen viel Gelassenheit mit: Alltagsgeräusche, etwa ein Staubsauger, bringen sie nicht aus der Ruhe, auch Pflege wie Bürsten oder Duschen lässt sie problemlos zu.
Beim Autofahren braucht sie noch Eingewöhnung – Gleiches gilt vermutlich für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Das Berliner Tierheim sucht für Djaika ein Zuhause, in dem sie nur selten oder idealerweise gar nicht allein bleiben muss. Optimal wäre ein Haushalt mit mehreren Personen oder Menschen im Homeoffice, sodass immer jemand für sie da ist.
Ein Haus mit Garten wäre wünschenswert, ist aber keine Voraussetzung. Entscheidend ist vor allem die Zeit und die Bereitschaft, sich intensiv mit ihren Bedürfnissen auseinanderzusetzen.
Interessierte können sich über das Anfrageformular des Berliner Tierheims melden. Djaika wartet auf Menschen, die ihr dauerhaft Sicherheit und Nähe schenken.
Titelfoto: Tierheim Berlin