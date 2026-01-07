Frau schaut sich Tierarzt-Rechnungen für ihren Golden Retriever an und fällt aus allen Wolken

Melbourne (Australien) - Haustiere können verdammt teuer sein. Diese Erkenntnis machte auch eine Hundebesitzerin aus Australien, die bei der Auswertung ihrer Tierarzt-Rechnungen einen Schock bekam.

Rechnung über Rechnung - und am Ende des Jahres verschlug es Romys Besitzerin glatt die Sprache. © TikTok/romythegoldenlab

Auf ihrem TikTok-Account "romythegoldenlab" teilte die Tierhalterin eine monatliche Aufschlüsselung der Tierarztkosten aus dem vergangenen Jahr.

Ihre Hündin Romy, eine erst zwei Jahre alte Mischung aus Golden Retriever und Labrador, versetzte ihre Besitzerin bereits im Februar in Angst und Schrecken, als bei ihr Meningitis diagnostiziert wurde.

Bei der Entzündung der dünnen Gewebeschichten, die das Gehirn und das Rückenmark umgeben, können Hunde Fieber, Schmerzen und einen steifen Nacken entwickeln, schlimmstenfalls Verwirrtheit, Koordinationsprobleme und Krampfanfälle.

Durch Blutuntersuchungen, einen CT-Scan, eine Übernachtung und mehrere Nachkontrollen wurden hier bereits etwa 6500 Australische Dollar (circa 3750 Euro) fällig.

Im September dann der nächste Schreck: Romy litt an Gastritis, einer Entzündung der Magenschleimhaut. Im Oktober folgte eine jährliche Impfung und im Dezember musste der Vierbeiner ein weiteres Mal behandelt werden, da sich mehrere spitze Grassamen in Haut und Fell des Hundes gebohrt hatten.

Am Ende blickte Romys Frauchen auf eine üppige Gesamtrechnung in Höhe von 8768,94 Dollar (5056,30 Euro), ein wahrlich teures Vergnügen. Ihr Fotobeitrag auf TikTok ging dafür aber in kurzer Zeit viral.