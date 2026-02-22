Zuckerschock-Alarm: Wer schenkt dem kleinen Filou ein echtes Hundeleben?

Ludwigsburg - Er ist klein, neugierig und hat sein ganzes Leben noch vor sich: Chihuahua-Rüde Filou sucht von Ludwigsburg aus sein "Für-immer-Zuhause". Doch der winzige Vierbeiner stellt eine ganz klare Bedingung an seine neuen Menschen.

Filou wurde erst im Oktober 2025 geboren. © Instagram/Tierheim Ludwigsburg

Während andere Welpen vielleicht schon behütet auf dem Sofa kuscheln, wartet der unkastrierte Rüde noch auf die Menschen, die ihm die große, weite Welt zeigen. Dabei ist er eigentlich ein ganz unkomplizierter Hund. Er liebt andere Artgenossen, versteht sich mit Katzen und hat sogar schon Bekanntschaft mit Pferden und Hühnern gemacht.

"Anfangs zeigt sich Filou bei neuen Menschen noch etwas schüchtern, taut aber schnell auf, wenn man ihm ruhig und freundlich begegnet", schreibt das Tierheim auf Instagram. Dann zeigt der vier Monate alte Filou auch seine welpentypische Neugier.

Weiter erklären die Tierpfleger: "Er steht noch ganz am Anfang seines Lebens und möchte die Welt entdecken, lernen und wachsen." Der Welpe brauche eine liebevolle, aber auch konsequente Begleitung.

Das Thema Stubenreinheit muss noch einmal angegangen werden, da dieses in seinem bisherigen Zuhause vernachlässigt wurde. Hierfür brauche Filou Menschen mit Geduld und viel Verständnis.

"Gerade in der Anfangszeit sollte ausreichend Zeit vorhanden sein", so das Tierheim.