Frau sieht einsamen Hund in Park: Als sie ein Detail an ihm bemerkt, wird ihr einiges klar

Odessa (Ukraine) - Auch ein Jahr nach Kriegsbeginn lassen sie sich nicht unterkriegen: Die "Love Furry Friends" aus Odessa retten weiterhin Hunde von der Straße. Am vergangenen Wochenende meldeten sich die ukrainischen Tierschützer mit einem neuen YouTube-Video. Darin war die Rettung ihres neuesten Schützlings Rex zu sehen. Zuvor hatten Zeugen ihnen einen Handyclip geschickt, der den Vierbeiner einsam in einem Park beim Jagen nach Vögeln zeigte.

Rex war alleine in dem Park. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

Tierschützerin Olena fuhr daraufhin an die beschriebene Stelle, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Es war bereits stockfinster, als die Ukrainerin mit ihrer Taschenlampe nach dem Rüden suchte.

Wie sich herausstellte, erwies sich der arme Hund als sehr menschenscheu. Das Tier kam zwar in ihre Richtung gelaufen. Doch trotz des Futters, das sie ihm anbot, musste die junge Frau mehrere Meter Abstand halten, ehe er fraß.

Als Olena ein Detail an Rex bemerkte, wurde ihr einiges klar, wie es in einem Untertitel des Videos heißt. So trug der Vierbeiner ein gelbes Hundehalsband. Rex war also einst ein Haustier gewesen, das man ausgesetzt hatte.

Dafür blieb die Frage, wie die Fellnase eingefangen werden sollte.