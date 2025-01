Frau staunt nicht schlecht, wo und wie ihr Golden Retriever schläft: Doch Millionen lachen drüber

Belle (21) trägt ihren geliebten Golden Retriever Murphy wortwörtlich auf Händen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/belleandmurph

Anfang der Woche sorgte Murphy für Staunen bei seiner Besitzerin - und für ganz viel Gelächter beim TikTok-Publikum. Die junge Frau hatte den Rüden nämlich bei einem Schläfchen im Badezimmer entdeckt.

In dem kuriosen Clip geht Belle auf die Badewanne zu. Schnell wird klar, dass es sich der Golden Retriever darin gemütlich gemacht hat. Dabei sieht seine Position alles andere als angenehm aus.

Um in die Wanne zu passen, hat die Fellnase ihren Hals extrem weit nach hinten gestreckt. Für die Zuschauer ist diese komische Haltung aber nur ein Grund mehr, sich zu amüsieren.

2,4 Millionen Klicks sind in nur drei Tagen zusammengekommen, dazu gut 500.000 Likes. Was nach viel klingt, sind Peanuts im Vergleich zu dem, was Murphy nur einen Tag später gelungen ist.