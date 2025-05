Frau trainiert mit Golden Retriever: Was ihr zweiter Hund dabei erdulden muss, spaltet das Netz

Die Hundehalterin hatte nur Augen für den Golden Retriever. © Montage: TikTok/seveb_06

Eine Hundehalterin aus den USA hat das entsprechende Video gedreht und bei TikTok hochgeladen. Seitdem sorgt es für enormen Gesprächsstoff.

"Warum hat mich Frauchen nicht mehr lieb?", muss sich Daisy, die kleine Jack-Russel-Terrier-Dame, gedacht haben, als sie die Übungseinheit mitansehen muss. Denn Frauchen steckt dem anderen Hund immer wieder Leckerlis zu, wenn er ein Kommando richtig ausführt. Doch Daisy geht leer aus.

Sofort will die Hündin zeigen, was in ihr steckt. Sie macht alle Übungen brav mit, gibt artig Pfötchen, wenn der andere Hund es tut, setzt sich hin, wenn Frauchen "Sitz" sagt. Doch die Hundehalterin sieht sie einfach nicht. Sie ist mit dem Welpen beschäftigt und achtet nicht auf Daisy. Der kleine Jack Russell wird immer verzweifelter, wäre Daisy ein Mensch, würde sie bestimmt weinen.

Der jungen Hundehalterin tut die Sache unendlich leid. "Ich habe ihr sieben Leckerlis gegeben, nachdem ich das gesehen habe", schreibt sie unter das melancholische TikTok. 600.000 Mal wurde der traurige Clip bereits aufgerufen, unzählige Male kommentiert.