Frau trauert um verstorbenen Rüden: Was der Nachbars-Hund dann tut, berührt so viele

Bosque Farms (New Mexiko) - Einen Hund zu verlieren, ist für viele Menschen dasselbe, wie der Tod eines menschlichen Familienmitglieds. Nicht anders erging es auch Kathy mit ihrem Rüden Dexter. Vor ein paar Monaten musste der arme Vierbeiner aus Bosque Farms in New Mexiko leider eingeschläfert werden. Doch nicht nur Kathy trauerte, sondern auch ihre Nachbarin Nicole Dennison (30), die wenige Wochen zuvor ihren Akita Banx verloren hatte.

"Im März musste ich einen meiner Akitas einschläfern und Kathy war jeden Tag für mich da. Sie hatte immer eine Umarmung für mich parat", so die Tierfreundin. An ihrem 30. Geburtstag sei dann etwas Wunderbares passiert.

Rüde Ryan spielt gerne mit Nachbarin Kathy, hilft ihr so die Trauer um ihren Hund Dexter zu bewältigen. © TikTok/Screenshot/theanxiousakitamum

"Etwa drei Wochen nach dem Verlust von Banx schenkte mir mein Mann Ryan zu meinem 30. Geburtstag", erklärte Nicole. Nur wenige Wochen später sei Kathys Hund gestorben. Beide Frauen hätten in dieser Zeit um ihre verstorbenen Fellnasen getrauert. Doch Ryan sei der Retter in der Not gewesen, so Nicole.

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, uns gegenseitig zu besuchen. Ryan fing an, an dem kleinen Tor zu warten, das unser Grundstück abgrenzt, und ich sagte ihr, dass sie Ryan jederzeit zu sich nach Hause zum Spielen mitnehmen kann."



Zehntausende Likes hat das TikTok-Video bisher erhalten, dazu Hunderte Kommentare. Viele User drücken darin mit Herzchen aus, wie sehr sie die Geschichte berührt.

Offenbar ist eine der besten Möglichkeiten, über den Verlust eines Hundes hinwegzukommen, sich von einem anderen Hund trösten zu lassen.