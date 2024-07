Frau trifft heftige Wahl! Als sie die letzten Aufnahmen ihres Hundes teilt, herrscht Trauer

Eine letzte Mahlzeit für "Tequilla". Die belgische Schäferhündin ist nicht mehr am Leben. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/that.lab.tundra

Unter dem Account "that.lab.tundra" veröffentlichte sie kürzlich einen Clip, in dem zu sehen ist, wie sie der Hündin eine Mahlzeit serviert, sie streichelt und mit ihr spielt - alles zum letzten Mal!

"Sie wird nicht länger in ihren Gedanken gefangen sein. Du hast ihr Frieden und Ruhe gegeben. Ruhe in Frieden Tequila", so ein Nutzer unter dem Beitrag. "Es tut mir so leid um Ihren Verlust. Es ist eine schwierige Entscheidung, aber Sie haben etwas sehr Gutes und Liebevolles für sie getan! Sie hat jetzt ihren Frieden gefunden", kommentierte ein Anderer.

Doch wieso das Ganze? Aspen ließ den zwei Jahre alten belgischen Malinois nach eigenen Angaben im Juli 2023 einschläfern. Wie Newsweek nach einem Austausch mit der Halterin berichtete, befand sich das Tier bereits in seinem fünften zu Hause.

Als sie Tequilla bei sich aufnahm, hatte die Hündin eine beschädigte Luftröhre sowie Brandwunden am Hals, die vermutlich von Schockhalsbändern stammen. In den ersten Wochen schien alles in Ordnung, sie vertrug sich mit ihren anderen vier Hunden. Doch dann, der Schock: Tequilla ging plötzlich auf ihre "Nikita" los.