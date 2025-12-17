Yorkshire-Terrier-Familie rutscht Ball unter Schrank: Was die Hunde dann tun, amüsiert so viele

Los Angeles (Kalifornien) - Diese drei Yorkshire Terrier aus Los Angeles halten zusammen, wie es sich für eine echte Hundefamilie gehört. Sohnemann Bruce (4), Papa James (5) und Mama Chloe (6) sahen sich vor wenigen Tagen einer gemeinsamen Mission gegenüber: Ihr Ball war unter einen Schrank gerollt. Das Video, das ihr Frauchen Elaine daraufhin aufnahm, sorgt seitdem für viel Heiterkeit auf TikTok.

Dieses Terrier-Trio sorgt für gute Laune auf TikTok. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/yorkiefamily3

In dem kuriosen Clip stehen die drei Fellnasen so akkurat hintereinander aufgereiht, wie man es eigentlich nur von uns Deutschen beim Schlangestehen kennt.

Die kleinen Hunde scheinen in dem Moment gemeinsam darüber nachzudenken, wie sie an den Ball unter dem Schrank herankommen können. Schließlich ergreift der Papa die Initiative.

Todesmutig kriecht James unter den Schrank, versucht sein Glück. Doch leider kommt er an anderer Stelle nur ohne Ball wieder hervor. Kein Problem: Der Papa versucht es gleich noch einmal.

Etwas irritiert kriecht er wieder hinaus. Unterdessen sorgt sein Sohn für zusätzliche Heiterkeit: Er besteigt seine Mutter! Allerdings nicht auf eine Weise, bei der auch nur ansatzweise Welpen herauskommen könnten.

Nach wenigen Sekunden lässt es Bruce bei Chloe wieder bleiben. Aber wie sollen die Vierbeiner nun an den Ball kommen?