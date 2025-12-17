Yorkshire-Terrier-Familie rutscht Ball unter Schrank: Was die Hunde dann tun, amüsiert so viele
Los Angeles (Kalifornien) - Diese drei Yorkshire Terrier aus Los Angeles halten zusammen, wie es sich für eine echte Hundefamilie gehört. Sohnemann Bruce (4), Papa James (5) und Mama Chloe (6) sahen sich vor wenigen Tagen einer gemeinsamen Mission gegenüber: Ihr Ball war unter einen Schrank gerollt. Das Video, das ihr Frauchen Elaine daraufhin aufnahm, sorgt seitdem für viel Heiterkeit auf TikTok.
In dem kuriosen Clip stehen die drei Fellnasen so akkurat hintereinander aufgereiht, wie man es eigentlich nur von uns Deutschen beim Schlangestehen kennt.
Die kleinen Hunde scheinen in dem Moment gemeinsam darüber nachzudenken, wie sie an den Ball unter dem Schrank herankommen können. Schließlich ergreift der Papa die Initiative.
Todesmutig kriecht James unter den Schrank, versucht sein Glück. Doch leider kommt er an anderer Stelle nur ohne Ball wieder hervor. Kein Problem: Der Papa versucht es gleich noch einmal.
Etwas irritiert kriecht er wieder hinaus. Unterdessen sorgt sein Sohn für zusätzliche Heiterkeit: Er besteigt seine Mutter! Allerdings nicht auf eine Weise, bei der auch nur ansatzweise Welpen herauskommen könnten.
Nach wenigen Sekunden lässt es Bruce bei Chloe wieder bleiben. Aber wie sollen die Vierbeiner nun an den Ball kommen?
Virales TikTok-Video zeigt kuriose Suche der Hunde nach dem Ball
Das ulkige Trio schaut immer öfter zu seiner filmenden Besitzerin. Elaine ist in diesem Moment klar: Sie selbst muss ran! Dafür geht allerdings die Kamera aus.
Das TikTok-Publikum hat ohnehin genug gesehen, kann sich köstlich über das Werk amüsieren. So sind seit dem Wochenende bereits 2,1 Millionen Klicks zusammengekommen, dazu mehr als 190.000 Likes.
Nach dem viralen Erfolg kam ihr Frauchen in dieser Woche in einem Interview mit Newsweek nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Über Papa James sagte sie: "Wenn es um Bälle geht, liebt er es, ihnen hinterherzujagen und sie zu fangen und wird dabei sehr aufgeregt."
Bruce sei hingegen "verspielt, selbstbewusst und auf die beste Art und Weise sehr verwöhnt. Er gibt meistens den Ton an und hat eine etwas dominante Persönlichkeit, ist aber auch extrem anhänglich und liebt es, seine Eltern zu küssen."
Die gute Seele der Familie sei - wenig überraschend - Mama Chloe, so Elaine. Für die Kalifornierin ist sie "die Liebste und Unkomplizierteste" des Trios. Mit solch tollen drei Hunden kann sich die TikTokerin also mit Sicherheit auf spaßige Weihnachten freuen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/yorkiefamily3