Unsicher und schreckhaft: Wer kann Hund Taco seine Angst nehmen?
Leipzig - Was hat dieser Vierbeiner wohl schon alles erlebt? "Taco ist ein sehr unsicherer Hund", beginnen die Verantwortlichen des Leipziger Tierheims ihren Beitrag auf Instagram. Jetzt soll ein Zuhause für den Rüden gefunden werden, in dem er sich absolut sicher fühlen kann.
Taco ist drei Jahre alt - wie sein Leben bisher verlaufen ist, behalten die Tierschützer allerdings für sich. Auf dem Vermittlungsprofil auf der Webseite wird lediglich klar, dass der Mischling auf behördliche Anordnung im Tierheim gelandet ist.
Die Gründe erfährt der Leser nicht, dafür aber, dass sich die Fellnase im Alltag immer wieder ängstlich und schreckhaft zeigt.
Und deshalb gibt es bei der Suche nach einem neuen Herrchen oder Frauchen natürlich ein paar Voraussetzungen, die erfüllt werden sollten.
"Taco [benötigt] dringend ein ruhiges Zuhause, und zwar sowohl im Haushalt selbst, als auch eine ruhige, eher dörfliche Wohnumgebung und keine Innenstadtlage", so das Tierheim. Außerdem: "Im Haushalt sollten sich aus diesem Grund möglichst keine Kinder befinden."
Hund Taco braucht einen Menschen, dem er vertrauen kann
Die neuen Halter, die idealerweise schon Erfahrung mit unsicheren Hunden haben, sollten außerdem Zeit und Geduld mitbringen. Allein die Kennenlernphase werde schon länger dauern als bei anderen Hunden, die menschenbezogener als Taco sind.
Das Gute: "Wenn er einmal Vertrauen gefasst hat, zeigt sich der dreijährige Mischlingsrüde seinen Bezugspersonen gegenüber freundlich und umgänglich."
Es helfe Taco aber nicht, wenn man Mitleid mit ihm hat und ihn "in Watte packt" - Verständnis und ihm Sicherheit vermitteln, sind da das A und O.
Auch muss Zeit in die Erziehung investiert werden, denn davon hat er bisher nicht viel genossen. Der Besuch einer Hundeschule wäre hier auf jeden Fall eine Option.
Im Tierheim habe er sich mit manchen Artgenossen vertragen, mit anderen wieder nicht. Deshalb plädieren die Tierschützer für eine Haltung als Einzelprinz.
Traut Ihr Euch den ängstlichen Taco zu und wollt ihm ein sicheres Zuhause bieten? Dann meldet Euch bitte per Mail an [email protected] bei den Tierschützern und schildert Ihnen, wie er bei Euch leben würde. Vergesst nicht, Eure Telefonnummer anzugeben, Ihr werdet dann kontaktiert.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Leipzig