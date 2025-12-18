Unsicher und schreckhaft: Wer kann Hund Taco seine Angst nehmen?

Was hat dieser Vierbeiner schon alles erlebt? "Taco ist ein sehr unsicherer Hund", so die Verantwortlichen des Leipziger Tierheims. Jetzt sucht er ein Zuhause.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Was hat dieser Vierbeiner wohl schon alles erlebt? "Taco ist ein sehr unsicherer Hund", beginnen die Verantwortlichen des Leipziger Tierheims ihren Beitrag auf Instagram. Jetzt soll ein Zuhause für den Rüden gefunden werden, in dem er sich absolut sicher fühlen kann.

Man sieht ihm seine Unsicherheit sofort an: Hund Taco (3) ist oft schreckhaft und ängstlich. © Tierheim Leipzig Taco ist drei Jahre alt - wie sein Leben bisher verlaufen ist, behalten die Tierschützer allerdings für sich. Auf dem Vermittlungsprofil auf der Webseite wird lediglich klar, dass der Mischling auf behördliche Anordnung im Tierheim gelandet ist. Die Gründe erfährt der Leser nicht, dafür aber, dass sich die Fellnase im Alltag immer wieder ängstlich und schreckhaft zeigt. Und deshalb gibt es bei der Suche nach einem neuen Herrchen oder Frauchen natürlich ein paar Voraussetzungen, die erfüllt werden sollten. Hunde Golden Retriever mit traurigem Zettel in eiskaltem Park ausgesetzt: Retter reagieren überraschend "Taco [benötigt] dringend ein ruhiges Zuhause, und zwar sowohl im Haushalt selbst, als auch eine ruhige, eher dörfliche Wohnumgebung und keine Innenstadtlage", so das Tierheim. Außerdem: "Im Haushalt sollten sich aus diesem Grund möglichst keine Kinder befinden."

Hund Taco braucht einen Menschen, dem er vertrauen kann