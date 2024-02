Frau von Hunden angegriffen und getötet: Polizei nimmt Besitzer fest

Die Polizei sucht nach Zeugen der tödlichen Attacke. © Essex Police/PA Media/dpa

Der 39 Jahre alte mutmaßliche Halter wurde festgenommen, teilte die Polizei am Sonntag in der Grafschaft Essex mit. Bei dem Opfer handelt es sich um eine 68-Jährige aus London, die zu Besuch bei ihrem elfjährigen Enkel in dem Dorf Jaywick an der ostenglischen Nordseeküste war.

"Spezialisierte Beamte stellten sicher, dass der Tatort sicher war und keine Gefahr für die breite Öffentlichkeit bestand. Leider mussten deshalb zwei Hunde getötet werden", hieß es in der Mitteilung weiter.

Um welche Hunderasse es sich handelte, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Die Tochter des Opfers sagte dem Portal "Mail Online", es habe sich um sogenannte XL Bullys gehandelt. Die Polizei rief Augenzeugen des Vorfalls vom Samstagnachmittag auf, sich zu melden.