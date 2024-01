Frau weigert sich, Stufe zu übermalen: Der Grund rührt Millionen zu Tränen

Hamilton (Kanada) - Heimwerkervideos sorgen für gewöhnlich nicht für Tränen, aber auf die Welle an Emotionen, die eine Frau aus Kanada mit einer Treppen-Renovierung ausgelöst hat, war offenbar niemand vorbereitet.

Jahrelang war diese eine Stufe der Lieblingsplatz ihres geliebten Hundes Max. © Montage: Screenshots/TikTok/shariblivin (2)

Dabei beginnt das Video auf TikTok vollkommen unscheinbar: Die Kanadierin Shari Blivin schwenkt durch ihren Flur, hinauf zu einer verwitterten Holztreppe. Sie erklärt, dass sie die heruntergekommenen Stufen dringend erneuern musste.

Dabei fällt der Blick auf eine Stufe, die besonders abgenutzt aussieht. Grund dafür ist der "Bewohner" der schmalen Holzstufe: Sharis Golden Retriever Max!

"Das war seine Stufe. Er hat sogar hier geschlafen, haha", erklärt sie, während im Hintergrund Bilder des flauschigen weißen Hundes auf ebenjener Lieblingstreppe eingeblendet sind. Dann nimmt das Video plötzlich eine unerwartet traurige Wendung.

"Und vergangenes Jahr, an diesem Tag, hat er genau an dieser Stelle seinen Kopf auf meinen Schoß gelegt und ist für immer eingeschlafen", erzählt die Hundebesitzerin weiter. Fast 13 Jahre war Max an ihrer Seite.

Während sie also alle anderen Stufen gebeizt und schwarz gestrichen hat, hat sich Shari für die Stufe ihrer geliebten Fellnase etwas ganz Besonderes überlegt.