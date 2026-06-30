30.06.2026 06:30 Frau will ausgesetzte Welpen retten: Als sie um die Ecke schaut, bricht ihr Herz

Als die Tierschützerin in der letzten Woche bei den Fellnasen eintraf, sah sie, wer da noch versteckt hinter der Ecke einer Mauer saß - es brach ihr das Herz.

Von Christian Norm

Perris (Kalifornien, USA) - Als sie von diesen Welpen erfuhr, setzte sie sich sofort ins Auto. Alexis Aguilar, Mitbegründerin und Rettungskoordinatorin bei "Feeding Perris Strays" in Kalifornien, hatte nämlich Sorge, dass die Jungtiere auf für sie gefährliche Kojoten treffen könnten. Als die Tierschützerin in der vergangenen Woche bei den Fellnasen eintraf, sah sie, wer da noch versteckt hinter der Ecke einer Mauer saß - es brach ihr das Herz.

Diese Welpen wurden zusammen ausgesetzt. © Facebook/Screenshot/Simone Fodde Crotzer "Ich habe auf dem ganzen Weg dorthin gebetet", sagte die Kalifornierin jetzt in einem Interview mit The Dodo. Ihre Sorgen, dass den Kleinen etwas passieren könnte, waren groß. Vor Ort sah sie neben den Welpen auch bald die eingeschüchterte Mutter. Diese hockte verängstigt hinter einer Mauer, keine zwei Meter von ihren Liebsten entfernt. Doch zu Aguilar fasste die Fellnase überraschend schnell Vertrauen. "Sie ließ sich kraulen und alles - sie verhielt sich vorbildlich", sagte die US-Amerikanerin gegenüber dem Tiermagazin. Hunde Aus Vermittlung zurückgekehrt: Wer gibt Mischlingsrüde Kopernikus eine weitere Chance? Nach dem ersten Kennenlernen, begann sie, die Welpen in ihr Auto zu tragen. Das Muttertier beobachtete das Ganze mit Abstand und Skepsis.

Wer versteckte sich denn da hinter der Ecke? © Facebook/Screenshot/Simone Fodde Crotzer