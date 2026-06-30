Frau will ausgesetzte Welpen retten: Als sie um die Ecke schaut, bricht ihr Herz
Perris (Kalifornien, USA) - Als sie von diesen Welpen erfuhr, setzte sie sich sofort ins Auto. Alexis Aguilar, Mitbegründerin und Rettungskoordinatorin bei "Feeding Perris Strays" in Kalifornien, hatte nämlich Sorge, dass die Jungtiere auf für sie gefährliche Kojoten treffen könnten. Als die Tierschützerin in der vergangenen Woche bei den Fellnasen eintraf, sah sie, wer da noch versteckt hinter der Ecke einer Mauer saß - es brach ihr das Herz.
"Ich habe auf dem ganzen Weg dorthin gebetet", sagte die Kalifornierin jetzt in einem Interview mit The Dodo. Ihre Sorgen, dass den Kleinen etwas passieren könnte, waren groß.
Vor Ort sah sie neben den Welpen auch bald die eingeschüchterte Mutter. Diese hockte verängstigt hinter einer Mauer, keine zwei Meter von ihren Liebsten entfernt.
Doch zu Aguilar fasste die Fellnase überraschend schnell Vertrauen. "Sie ließ sich kraulen und alles - sie verhielt sich vorbildlich", sagte die US-Amerikanerin gegenüber dem Tiermagazin.
Nach dem ersten Kennenlernen, begann sie, die Welpen in ihr Auto zu tragen. Das Muttertier beobachtete das Ganze mit Abstand und Skepsis.
Feeding Perris Strays posten Update auf Instagram
"Es waren sieben Welpen", erzählte Aguilar. "So süß und so klein", fügte sie hinzu. Das Muttertier kam dann mit, kaum, dass die Welpen im Auto saßen. Dann ging es direkt mit allen Hunden zum Tierarzt.
"Man sieht der Mutter an, dass sie schon länger vernachlässigt wurde", sagte die Tierretterin. Ihr Fell sei völlig verfilzt gewesen. Davon ist inzwischen nichts mehr zu sehen.
Am Montagabend meldeten sich nämlich die Feeding Perris Strays mit einem Update auf Instagram. Demnach hat die Hundemama inzwischen ein kräftiges Bad erhalten - und einen Namen bekommen.
"Mama Chanel und ihren Babys geht es großartig und sie haben sich wunderbar eingelebt. Sie ist so eine wundervolle Mama und bekommt endlich die Fürsorge und Liebe, die sie verdient. Dieses süße Mädchen wird in wenigen Wochen zur Adoption freigegeben", so das Tierheim.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Simone Fodde Crotzer