Franzi möchte nicht mehr alleine sein: Wer schenkt der geselligen Hündin ein neues Zuhause?
Hamburg - Die freundliche Franzi sucht ein neues Zuhause: Da sie nicht gerne alleine ist, kommt die Fox-Terrier-Dame auch als Zweithündin infrage.
Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist die geschätzt acht Jahre alte Fox-Terrier-Dame seit dem 16. Juni im Tierheim.
Mit einer Schulterhöhe von knapp 35 Zentimetern bringt Franzi nicht ganz neun Kilogramm auf die Waage. Ihr wuscheliges weißes Fell ist mit schwarz-braunen Abzeichen versehen.
Zu Beginn ist die freundliche Hundedame noch etwas zurückhaltend, doch ist Franzi erstmal aufgetaut, würde sie ihrer Familie am liebsten gar nicht mehr von der Seite weichen.
Aktuell läuft die Fellnase tagsüber in einer gemischten Hundegruppe mit und kommt dort gut zurecht. Deswegen sehen ihre Pfleger sie als Zweithündin bei einem souveränen Partnertier.
Doch auch als Einzelprinzessin würde sich Franzi in ihrem neuen Zuhause sehr wohlfühlen.
Franzi liebt Spaziergänge und mag es eher ruhig
Die Hunde-Dame zeigt sich beim Spazierengehen von ihrer besten Seite und bekommt von ihren ehrenamtlichen Gassi-Gehern nur Lob. Franzi mag es jedoch eher ruhiger, weswegen ihre Pfleger sie nicht bei kleinen Kindern sehen.
Außerdem legt die Vierbeinerin ein alterstypisches Temperament an den Tag, alleine bleiben mag sie jedoch nicht.
Im Tierheim zeigt sich die Hündin als entspannte Alltagsbegleiterin. Da Franzi noch nicht so lange im Tierheim ist, können ihre Pfleger noch nicht einschätzen, wie ausgeprägt die rassetypischen Charakterzüge eines Foxterriers bei ihr sind.
Ihr wollt Franzi ein liebevolles Zuhause schenken? Ihren Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V