Franzi möchte nicht mehr alleine sein: Wer schenkt der geselligen Hündin ein neues Zuhause?

Hamburg - Die freundliche Franzi sucht ein neues Zuhause: Da sie nicht gerne alleine ist, kommt die Fox-Terrier-Dame auch als Zweithündin infrage.

Fox-Terrier-Dame Franzi wünscht sich ein neues liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist die geschätzt acht Jahre alte Fox-Terrier-Dame seit dem 16. Juni im Tierheim.

Mit einer Schulterhöhe von knapp 35 Zentimetern bringt Franzi nicht ganz neun Kilogramm auf die Waage. Ihr wuscheliges weißes Fell ist mit schwarz-braunen Abzeichen versehen.

Zu Beginn ist die freundliche Hundedame noch etwas zurückhaltend, doch ist Franzi erstmal aufgetaut, würde sie ihrer Familie am liebsten gar nicht mehr von der Seite weichen.

Aktuell läuft die Fellnase tagsüber in einer gemischten Hundegruppe mit und kommt dort gut zurecht. Deswegen sehen ihre Pfleger sie als Zweithündin bei einem souveränen Partnertier.

Doch auch als Einzelprinzessin würde sich Franzi in ihrem neuen Zuhause sehr wohlfühlen.