Hund tagelang allein gelassen: Deshalb kann Sammy nun wieder lachen
Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für den Mischling "Sammy Deluxe". Findet das freundliche Kerlchen endlich sein Happy End?
Sammy ist neun Jahre alt und wiegt 15 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 45 Zentimetern. Der sympathische Hund stammt aus Nürnberg.
In seinem bisherigen Leben musste er schon einiges mitmachen. So war der Rüde über lange Zeit sich selbst überlassen und wurde teilweise nur alle zwei Tage zum Füttern besucht und dann wieder allein gelassen, berichtet die Tierhilfe.
Sein letzter Besitzer wollte ihm ein besseres Leben ermöglichen. Doch nun kann auch er Sammy aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht länger betreuen. So muss Sammy erneut sein Bündel schnüren.
Er kennt das Leben mit Kindern und liebt kleine Zweibeiner sehr. Allerdings neigt er dazu "seine" Familie beschützen zu wollen, erklärt der Verein. Künftige Halter müssen ihn hier souverän anleiten können.
Tierhilfe Franken: Sympathischer Mischling sucht Für-Immer-Zuhause
Er ist sehr menschenbezogen und genießt jede Aufmerksamkeit. Der Vierbeiner fährt brav im Auto mit, kann aber auch mal allein bleiben, wenn er nicht mitgenommen werden kann. Aufgrund seiner Vergangenheit wäre es schön, wenn er viel Anschluss findet.
Er beherrscht die gängigen Grundkommandos und läuft entspannt an der Leine. Als unkomplizierter Begleiter bindet er sich eng an seine Bezugsperson und möchte gefallen. Mit Artgenossen ist er im Allgemeinen verträglich: Bei Rüden entscheidet die Sympathie, mit Hündinnen kommt er gut zurecht.
Sammy sehnt sich nach einem Zuhause, in dem er endlich dauerhaft ankommen darf und die Sicherheit bekommt, die er verdient.
Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 09244/9823166 im Büro Betzenstein. Alles Weitere zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins erfährst Du unter https://tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)