Hund tagelang allein gelassen: Deshalb kann Sammy nun wieder lachen

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für den Mischling "Sammy Deluxe". Findet das freundliche Kerlchen endlich sein Happy End?

Sammy lässt sich nicht die Laune verderben: Wer hat ein Plätzchen für den sympathischen Burschen? © Tierhilfe Franken e.V.

Sammy ist neun Jahre alt und wiegt 15 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 45 Zentimetern. Der sympathische Hund stammt aus Nürnberg.

In seinem bisherigen Leben musste er schon einiges mitmachen. So war der Rüde über lange Zeit sich selbst überlassen und wurde teilweise nur alle zwei Tage zum Füttern besucht und dann wieder allein gelassen, berichtet die Tierhilfe.

Sein letzter Besitzer wollte ihm ein besseres Leben ermöglichen. Doch nun kann auch er Sammy aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht länger betreuen. So muss Sammy erneut sein Bündel schnüren.

Er kennt das Leben mit Kindern und liebt kleine Zweibeiner sehr. Allerdings neigt er dazu "seine" Familie beschützen zu wollen, erklärt der Verein. Künftige Halter müssen ihn hier souverän anleiten können.