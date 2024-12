Frau will Golden Retriever kaufen: Als sie das Tier sieht, traut sie ihren Augen nicht

Golden Retriever Sadie (rechts) hat zwar noch traurige Augen. Doch dank der Liebe ihrer Artgenossen geht es ihr bereits deutlich besser. © TikTok/Screenshot/say3goldenfarm

"Ich habe in all den Jahren, in denen ich Hunde gerettet und adoptiert habe, noch nie einen Golden Retriever oder überhaupt einen Hund gesehen, der so aussah", sagte Saethre diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Die Hündin war ihr von einem dubiosen Händler im Internet für 200 US-Dollar (circa 190 Euro) angeboten worden. Karisa Saethre und ihr Mann Erik ahnten sofort, dass etwas nicht stimmte, als der Verkäufer sie an einer Tankstelle treffen wollte.

Immerhin tauchte der Mann dort wirklich auf. Sadie, die offenbar vor Kurzem Welpen bekommen hatte, kauerte schmutzig im Kofferraum.

Das arme Tier war "schlaff" und "starr vor Angst". Sadie hob nicht einmal den Kopf. Der Anblick brach Saethre das Herz. Sie vermutete, dass die Fellnase auf einer Welpenfarm als Gebärmaschine missbraucht worden war.

Umso wichtiger war es ihr, Sadie zu helfen. Zu Hause machte sich jedoch eine Sorge bei der Tierschützerin breit.